عزم و اراده دولت ايران بر گسترش روابط با لبنان است/ سرنوشت چهار ديپلمات ايراني را مشخص كنيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" منوچهر متكي با اشاره به تحولات جاري لبنان اظهار داشت: تسليت خويش نسبت به قتل حريري را در سالگرد شهادت حريري اعلام داشته و نقش وي را در بازسازي لبنان برجسته مي دانيم.

در ارتباط با مناسبات دوجانبه ، هماهنگ ساختن سطح كمي و كيفي مناسبات سياسي موجود با مناسبات اقتصادي، راهبرد اصلي دولت جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

وزير امور خارجه كشورمان عزم و اراده دولت جمهوري اسلامي ايران براي تحرك بخشيدن به زمينه هاي مورد علاقه اقتصادي بويژه پيرامون انرژي ، برق و آموزش هاي فني و حرفه اي و اجراي پروژه هاي مشترك آمادگي كامل داريم و سفر وزير نيرو جمهوري اسلامي ايران به لبنان در هفته آينده مي تواند مرحله جديدي از روابط دو كشور را ترسيم كند و دعوت آقاي داوودي معاون رئيس جمهوري از نخست وزير لبنان براي سفر به تهران مي تواند تمامي اين زمينه ها را فعال سازد.

متكي با اشاره به اهانت به پيامبر اكرم(ص) در دانمارك و كشورهاي اروپايي اظهار داشت: اين اهانت ها براي تست كردن واكنش مسلمانان بوده است و اروپايي ها مي بايست احساسات مسلمانان را محترم شمرده و جبران مافات كنند.

وزير امور خارجه كشورمان در خصوص پرونده صلح آميزهسته اي تصريح كرد: شباهتي بين پرونده صلح آميز اتمي ايران با ديگر كشورها به لحاظ ماهيتي و ساختاري وجود ندارد و برنامه هاي اتمي ايران بر اساس معاهده ان.پي.تي و شفافيت تمام در جريان بوده است و خود آژانس در گزارشهاي خود بر منحرف نشدن ايران تاكيد داشته است.

متكي در خصوص ضرورت تسريع در سرنوشت چهار ديپلمات ايراني گفت: خانواده هاي ديپلماتهاي مفقود و مردم ايران به تعيين سرنوشت آنها خيلي حساس هستند و ما تعيين راهكاري براي تسريع سرنوشت آنها را خواستاريم.

آقاي سنيوره با ابراز خرسندي از ديدار با وزير امور خارجه كشورمان اظهار داشت: ما روابط تاريخي متين با جمهوري اسلامي ايران داشته ايم و مايليم اين روابط را تقويت كنيم و آمادگي كامل براي گسترش روابط با تهران داريم.

وي افزود: من از ديدار هايي كه با آقاي احمدي نژاد در حاشيه كنفرانس اسلامي در مكه داشتم خرسند و به آن افتخار مي كنم به ويژه اينكه در خانه كعبه سعادت اين امر را يافتم در كنار آقاي احمدي نژاد و ملك عبدالله نماز طواف بجاي آورديم و اين خاطره خوبي براي من بوده است.

نخست وزير لبنان ضمن تشكر و استقبال از دعوت ايشان براي ديدار از جمهوري اسلامي ايران و بررسي راههاي تحكيم مناسبات دوجانبه آن را گام مفيدي براي تحرك بخشيدن روابط دانست .

سنيوره، در خصوص تحولات لبنان اظهار داشت: ظاهرا تحولات لبنان ساده به نظر مي رسد اما در عين حال عوامل پيچيده داخلي - منطقه اي و خارجي تاثير گذار بوده است كه نياز به تدابير و حكمت مناسب براي تعامل با آن دارد.

وي در خصوص نقش مقاومت اسلامي لبنان گفت: بدون شك نقش مبارزات حزب الله و مقاومت اسلامي در واداشتن اسرائيل به عقب نشيني امري مهم است و نبايد فراموش شود.

مقاومت مورد مباهات همگان بوده است و ما بايد سعي بيشتر براي مقدس شمردن آن نيز داشته باشيم و براي آزادي بقيه سرزمين هاي اشغالي از جمله كشتزارهاي شبعاع تلاش نماييم.

سنيوره با اشاره به پيروزي حماس تصريح كرد: پيروزي حماس موجب خرسندي ما بوده است و ما اميدواريم در موضع جديد بتواند براي دولت سازي و حل مشكلات مردم ابراز و شرايط لازم را فراهم كنيم.

نخست وزير لبنان در خصوص موضوع چهار ديپلمات ايراني بر آمادگي براي ادامه پيگيري مشترك اين موضوع انجام دهند.