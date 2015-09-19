نقل و انتقالات مهم ترین مشکل معلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدیحیی جعفری صبح شنبه در دیدار مدیرکل و تنی چند از معاونان آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به نقش تاثیرگذار آموزش و پرورش در جامعه، اظهار داشت: باید توجهی ویژه به این حوزه داشته باشیم.

وی با تاکید بر لزوم تعمیق آموزه های دینی در مدارس، افزود: تمامی معلمان باید دستورات دینی را به دانش آموزان گوش زد کنند.

آیت الله جعفری ادامه داد: معلمان باید ضمن ارائه آموزش های علمی مسئله تربیت دانش آموزان را نیز مدنظر قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: نقش دانش آموزان در تعلیم و تربیت آینده سازان مملکت غیرقابل انکار بوده و تمامی مسئولان روزی در پشت میزهای کلاس درس مشغول کسب علم و دانش بوده اند.

آیت الله جعفری از نقل و انتقالات به عنوان یکی از مشکلات فرهنگیان نام برد و ابراز داشت: آموزش و پرورش باید تمامی مشکلات و امور این حوزه را براساس عدالت مرتفع سازد.

امام جمعه کرمان با تاکید بر لزوم رعایت نظم و انضباط در همه ارکان جامعه افزود: این اصل در آموزش و پرورش نیز باید به صورت جدی رعایت شود.

وی در پایان برای مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان کرمان آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم که با اهتمام مسئولین دغدغه ها و کمبودهای این حوزه برطرف شود.