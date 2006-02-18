تورنمنت چهارجانبه بوكس پايان يافت / اردوي تيم ملي امروز آغاز مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" تورنمنت گيلان كه با حضورتيم هاي گيلان، پيوند تهران، خراسان و خوزستان با حضور 44 كشتي گير درسالن محمد ربيعي شهربندرانزلي برگزار شد با قهرماني تيم ميزبان به پايان رسيد. گيلان با 32 امتياز به عنوان قهرماني دست يافت و خوزستان و پيوند با 16 و 15 امتياز دوم و سوم شدند.

تورنمنت ديگري كه به مناسبت ايام پيروزي انقلاب اسلامي در اروميه برگزارشد با قهرماني تيم شمالغرب تهران به كار خود پايان داد. دراين تورنمنت دو تيم از آذربايجان غربي و كرمانشاه نيزحضور داشتند. تيم شمالغرب تهران با 35 امتياز با قهرماني به كارخود پايان داد و تيم هاي اروميه و كرمانشاه با 19 و 12 امتياز عنوان هاي بعدي را كسب كردند.

اردوي تيم ملي از امروز آغاز مي شود

اردوي تيم ملي بوكس كشورمان كه قراربود ازهفته گذشته در مجموعه ورزشي انقلاب برگزارشود از امروز با چند روز تاخير مجددا در ورزشگاه شهيد شيرودي برپا مي شود.

تيم ملي بوكس كشورمان خود را براي حضور در تورنمنت دوستانه باكو كه دوم فروردين ماه برگزار مي شود آماده مي كند.تيم بوكس همچنين خرداد ماه به روسيه سفرمي كند، تيرماه به كوبا مي رود و شهريورماه در اوكراين حضور پيدا مي كند.