به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هیئت وزیران که به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای گسترش اقدامات قانونی برای پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت به امضاء رئیس جمهوری رسید تا در مرحله نهایی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تشریح شد.

با توجه به اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ به رغم بهبود نسبی و قابل ملاحظه در آسایش و آرامش گروه هدف و ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت نتوانسته آنگونه که شایسته و بایسته است انتظارات و توقعات میلیون‌ها نفر از شهروندان معلول را برآورده سازد و موانع عمده فرآوری آنان را رفع کند؛ از این‌رو، به منظور رفع موانع پیشرو، انطباق مفاد قانن با تحولات کشور به ویژه در رابطه با نظام اداری و تسهیلات استخدامی، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل جدید کشور در بهبود سطح زندگی افراد جامعه هدف و ارائه راهکارهای مناسب برای نیازهای مغفول در قانون قبلی نسخه بازنگری قانون جامع شهریورماه جاری تقدیم مجلس شد.