استقبال دبيركل سازمان ملل از گفتگوهاي آتي ايران و روسيه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، استفان دوجاريك سخنگوي سازمان ملل به نقل از كوفي عنان اعلام كرد: نقش روسيه به عنوان يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت و داراي حق وتو مي تواند براي به مذاكره كشاندن طرف هاي مربوط در روند بررسي برنامه هسته اي ايران موثر باشد.

عنان ابراز اطمينان كرد كه ايران از مذاكرات مسكو كه روز دوشنبه برگزار خواهد شد و همچنين از زمان كنوني تا جلسه مارس استفاده خواهد كرد تا به جامعه جهاني اطمينان دهد برنامه هاي هسته اي فقط با اهداف صلح آميز دنبال مي شود.

دوجاريك به نقل از عنان اعلام كرد: دبير كل سازمان ملل ابراز اميدواري كرد تهران به قطعنامه هاي تصويب شده از سوي شوراي حكام آژانس پاسخ مثبت دهد و به تمام مفاد پيمان ان پي تي عمل نمايد.

اين بيانيه خاطرنشان مي كند كه چنانچه حل بحران جاري به طول بينجامد تاثيرات نامناسبي بر منطقه و امنيت بين المللي و همچنين آينده رژيم مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي خواهد داشت.

در ادامه آمده است :هم اكنون زمان آن رسيده است تمام دولت هايي كه اين رژيم را حمايت مي كنند و بر آن تكيه دارند، كمك كنند موضوع ايران حل شود تا همگرايي و تاثير ان پي تي همچون گذشته باقي بماند.

طبق طرح مسكو، درخواست ايران براي غني سازي اورانيوم در خاك روسيه انجام مي شود و در اين صورت هم به ايران اجازه داده مي شود برنامه هسته اي خود را پيش برد و همچنين اورانيوم غني شده از روسيه به اين كشور ارائه داده مي شود.