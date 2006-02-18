تيم واترپلو پتروشيمي تهران صدرنشين شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دوردوم ليگ برترواترپلو جمعه شب با برگزاري دو مسابقه دراستخر مجموعه ورزشي آزادي به پايان رسيد. درنخستين مسابقه تيم پتروشيمي تهران با نتيجه 12 بر 6 مقابل تيم دانشگاه ازاد به پيروزي رسيد و تيم بلكا شرق زنجان با نتيجه نزديك 6 بر 5 تيم نفت و گازگچسارا ن را واداربه شكست كرد.

به اين ترتيب تيم پتروشيمي تهران با مجموع 10 امتياز از 6 بازي صدرنشين دور دوم از مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو باشگاههاي كشورشد. تيم بلكا شرق زنجان با دو پله صعود و 6 امتياز درمكان دوم جدول رده بندي قرارگرفت، تيم نفت و گاز گچساران با 5 امتياز دررده سوم است و دانشگاه آزاد قهرمان فصل قبل با 3 امتياز چهار م است.

درهمين چارچوب، مسابقات براي تعيين مقام هاي نهم تا دوازدهم ليگ برتر طي دو روز گذشته در استخر مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد كه تيم هاي انقلاب شيراز، شهرداري كرمان، صنت نفت آبادان و عمران زاهدان (اين تيم غايب بود) به ترتيب نهم تا دوازدهم شدند.

مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو باشگاههاي كشور با حضور چهار تيم در 4 دور برگزار مي شود، دور سوم اين رقابتها سوم لغايت پنجم اسفندماه جاري به ميزباني تيم نفت و گاز گچساران و در استخر صنعت نفت اين شهر برگزار مي شود. ليگ برتر واترپلو 12 اسفندماه در تهران به پايان خواهد رسيد.