به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه «الوقت»، «مارتی آهتیساری» رئیس جمهور سابق فنلاند در گفتگو با روزنامه انگلیسی «گاردین» مدعی شده که «ویتالی چورکین» نماینده روسیه در سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ طرحی را مبنی بر کناره گیری بشار اسد از قدرت در سوریه به منظور حل سیاسی بحران این کشور ارائه کرده است.

«مارتی آهتیساری» که در سال های ۱۹۹۴ ـ ۲۰۰۰ ریاست جمهوری فنلاند را بر عهده داشته است، در گفتگو با گاردین ادعا کرده است که طرح روسیه به شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۲، شامل ۳ بند اصلی بوده است:

۱ـ لزوم عدم تسلیح معارضان سوری.

۲ـ فراهم کردن زمینه برای مذاکرات میان دولت و مخالفان.

۳ـ ایجاد یک راهکار مناسب برای کناره گیری آبرومندانه و با عزت بشار اسد از قدرت.

اما ادعاهای مطرح شده توسط رئیس جمهور سابق فنلاند با واکنش قاطعانه «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین روسیه مواجه شد. پسکوف در اظهاراتی ضمن رد قاطعانه ادعاهای آهتیساری اظهار داشت: «برای چندمین بار تنها می توانم بگویم که سیاست مسکو مبتنی بر تغییر نظام های حاکم بر کشورهای مختلف نیست». وی همچنین ادامه داد: «ارائه طرح کناره گیری فردی از قدرت ـ خواه با عزت و یا ذلت ـ سیاستی که مسکو مطلقا دنبال نمی کند».

سخنگوی کاخ کرملین همچنین تصریح کرد: «مسکو بارها اعلام کرده است که تنها این ملت سوریه است که درباره آینده کشور خود تصمیم می گیرد؛ و این انتخابات دموکراتیک است که سرنوشت ملت سوریه را تعیین می کند».

در همین ارتباط، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی پس از ادعاهای رئیس جمهور پیشین فنلاند، در سخنانی صحت ادعاهای وی را مورد تشکیک قرار دادند.

با این حال، «ویتالی چورکین» نماینده روسیه در سازمان ملل برای روشن شدن آنچه که در سال ۲۰۱۲ میان وی و «مارتی آهتیساری» گذشته است، می گوید: «بدون شک در سال ۲۰۱۲ رایزنی هایی در شورای امنیت سازمان ملل درباره سوریه انجام شده است که آهتیساری نیز در جریان آن قرار دارد». وی ادامه می دهد: «دقیقا بیاد ندارم که در مذاکرات سال ۲۰۱۲ چه چیزهایی میان من و آهتیساری رد و بدل شد اما آنچه که می توانم قاطعانه بگویم این است که مسکو هیچگاه موضعی مبنی بر کناره گیری اسد اتخاذ نکرده است».