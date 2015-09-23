خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: انسان برای بیان احساسات و مسائل و مشکلات خود راه‌های گوناگونی را انتخاب می‌کند که ازجمله این راه‌ها می‌توان به زبان هنر اشاره کرد، حال‌آنکه هنر نیز به انواع و اقسام مختلفی دسته‌بندی می‌شود.

یکی از هنرهای هفت‌گانه‌ای که قدمت زیادی دارد هنر تئاتر بوده که در نوع خود روش بی‌نظیری برای بیان احساسات، عواطف و مسائل و مشکلات جامعه بشری است.

تئاتر با تلفیقی از فن بیان و کلام و حرکات بدن و آمیخته شدن با نور و نقاشی و موسیقی چنان تماشاگر را محو خود می‌کند که گویی انسان در دنیای دیگری قدم نهاده است.

تئاتر در جامعه کنونی در بخش‌ها و انواع مختلف مانند تئاتر کودک، تئاتر نوجوان، تئاتر بزرگ‌سال، تئاتر خیابانی، تعزیه‌خوانی، نقالی، روحوضی و نمایش اجرا می‌شود که هرکدام ازاین‌گونه‌ها روش مختلفی را برای بیان مسائل و مشکلات جامعه انتخاب می‌کنند.

تئاتر علاوه بر جنبه سرگرمی و بیان مشکلات اجتماعی می‌تواند نقش آموزشی نیز داشته باشد

از سوی دیگر تئاتر علاوه بر جنبه سرگرمی و بیان مشکلات اجتماعی می‌تواند نقش آموزشی نیز داشته باشد و این موضوع اهمیت پرداختن به مقوله تئاتر را دوچندان می‌کند.

استان همدان به‌عنوان مهد فرهنگ و تمدن از دیرباز جایگاه ویژه‌ای را در مقوله تئاتر داشته و به جرات می‌توان گفت که همدان قطب و مهد تئاتر کشور است و در کنار این موضوع برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، همدان را به قطب فرهنگی تئاتر تبدیل کرده است.

امسال نیز بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ۹ تا ۱۴ مهرماه در همدان برگزار می‌شود اما در کنار همه زیبایی‌های تئاتر، هنرمندان این عرصه همواره با مشکلات و مسائلی روبرو بوده‌اند، از همین رو بر آن شدیم تا در آستانه برگزاری بیست و دومین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با مدیر کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان و هنرمندان این عرصه به گفتگو بنشینیم.

نوشین بیگلریان مدیر کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در استان همدان باعث شده که همدان به قطب تئاتر تبدیل شود، اظهار داشت: سطح کیفی آثار تئاتر کودک و نوجوان استان همدان با توجه به برگزاری جشنواره افزایش‌یافته است.

تئاتر استان همدان به سمت افزایش کیفیت حرکت کرده است

وی با اشاره به اینکه تئاتر استان همدان به سمت افزایش کیفیت حرکت کرده است، عنوان کرد: کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان اولین کانون ثبتی در کشور بوده و در دو سال تشکیل، حامی گروه‌های کودک کارد راستان بوده است.

مدیر کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان در ادامه افزود: کانون تئاتر استان باوجود همه کاستی‌ها و مشکلات بودجه‌ای از گروه‌های تئاتر کودک و نوجوان حمایت کرده است به‌طوری‌که همدان در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در بخش مسابقه با چهار اثر شرکت دارد.

بیگلریان بیان داشت: در بخش کودک یک اثر، بخش نوجوان یک اثر و خیابانی دو اثر و خردسال یک اثر از همدان در بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به روی صحنه می‌رود.

وی بابیان اینکه چهار نمایش از همدان در بخش ویژه بیست و دومین جشنواره بین‌المللی تئاتر اجرا می‌شود، بیان کرد: خوشبختانه آنچه در طول سال تولیدشده توانسته به جشنواره راه پیدا کند.

مدیر کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان در خصوص مشکلات و مسائل تئاتر استان همدان گفت: مشکلات فراوان و عمده‌ای بر سر راه هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان وجود دارد که مهم‌ترین آن نبود بودجه است.

هنرمندان تئاتر باید در وهله اول منبع مالی داشته باشند تا بروی کار تمرکز کنند و فراغت فکر داشته باشند

بیگلریان با تأکید بر اینکه طرح استقرار گروه‌های نمایشی طرح خوشایندی نبود، عنوان کرد: هنرمندان تئاتر باید در وهله اول منبع مالی داشته باشند تا برروی کار تمرکز کنند و فراغت فکر داشته باشند.

وی خواستار حمایت مالی از هنرمندان عرصه تئاتر کودک و نوجوان شد و افزود: استقبال مردم از تئاتر در استان همدان بیشتر شده و کارهای کودک و نوجوان مخاطب خاص خود را دارد و مردم همدان می‌دانند که در تیرماه و شهریورماه کارهای تئاتر برروی صحنه می‌رود و ازاین‌رو استقبال مناسبی از کارها صورت می‌گیرد.

مدیر کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان بابیان اینکه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان همکاری خوبی در مورد سالن‌ها با هنرمندان تئاتر دارد، بیان داشت: ازنظر تمرین تئاتر و سالن مشکلی برای هنرمندان تئاتر استان وجود ندارد.

بیگلریان بابیان اینکه تئاتر کودک و نوجوان در چند سال اخیر به سمت تجربه‌ای نو حرکت کرده است، بیان داشت: کلید اصلی این موضوع از همدان زده شد و همکاران هنرمند تئاتر استان کارها و آثار تجربی نویی را به شکل و شیوه جدید خلق کردند.

تئاتر کودک و نوجوان از شکل تئاتر موزیکال بیرون آمده است

وی بابیان اینکه تئاتر کودک و نوجوان از شکل تئاتر موزیکال بیرون آمده است، بیان داشت: تفکرات در حیطه نمایش‌ها تغییریافته و به سمت بین‌المللی شدن می‌رود و با برپایی جشنواره بین‌الملل در همدان پیش‌زمینه آشنایی هنرمندان استان با هنرمندان بین‌المللی فراهم‌شده است.

مدیر کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان اظهار داشت: زمینه رفت‌وآمد هنرمندان استان برای اجرای نمایش در کشورهای خارجی فراهم‌شده و می‌توان اذعان داشت که تئاتر استان همدان به سمت بین‌المللی شدن گام برمی‌دارد.

کارگردان، بازیگر و نویسنده عرصه تئاتر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، صحبت‌های خود را با این جمله شروع کرد که در اینجا یک سؤال همیشگی در ذهنم نقش می‌بندد و آن این است که چرا هنر نمایش پس از گذر سالها در ایران همچنان جدی گرفته نمی‌شود؟

فریبا یعقوب لو در ادامه سخنانش بیان داشت: جدی گرفته نشدن نه‌فقط از نگاه مسئولین و متصدیان که حتی ازنظر افکار جامعه هم به‌عنوان بخش مهم و تأثیرگذار در ابعاد مختلف زندگی تلقی می‌شود و حتی می‌توان گفت بودنش که نه اما نبودش از نگاه جمع کثیری از افراد جامعه چه ذی‌ربط با مسئله نمایش و چه غیر آن خللی ایجاد نمی‌کند.

جدی گرفته شدن تئاتر زوایای مختلف سلیقه شخصی، مسائل مربوط به بازتابش در جامعه و اذهان، مقوله فرهنگی آن و هر آنچه به هنر تئاتر وابسته است را دربرمی گیرد.

یعقوب لو عنوان کرد: جدی گرفته شدن تئاتر زوایای مختلف سلیقه شخصی، مسائل مربوط به بازتابش در جامعه و اذهان، مقوله فرهنگی آن و هر آنچه به هنر تئاتر وابسته است را دربرمی گیرد.

وی تأکید کرد: اما به هر صورت این قایق کوچک سرگردان در اقیانوس مواج پرتلاطم تباهی افکار مخالف با حضورش همچنان به‌پیش می‌رود تا دست‌آخر ناخدایی قابل، سکان‌داری و هدایت آن را به دست بگیرد و آن را به ساحل امن، درک و پذیرش ضرورت وجودش برساند.

کارگردان همدانی کودک و نوجوان در ادامه افزود: کودک و نوجوان مانند دانه‌های کاشته شده در دل فرهنگ هر جامعه‌ای هستند که رسیدگی مناسب با حضور باغبان‌های حاذق نه باغ که جنگلی از درختان تنومند و افراشته را در مسیر تندبادها و سیلابهای خودباختگی و بی‌هویتی به بار می‌آورد.

فریبا یعقوب لو با اشاره به اینکه هنر تئاتر هنری دیداری و شنیداری است، اظهار کرد: مقوله‌های آموزشی شاخه‌های مختلفی دارد.

یعقوب لو تأکید کرد: با توجه به ماهیت وجودی تئاتر آن‌گونه که شایسته این هنر ارزشمند و تأثیرگذار برای اقشار مختلف جامعه است به آن بهاداده نمی‌شود.

وی در خصوص سؤال خبرنگار مهر مبنی بر همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان در مورد همکاری با هنرمندان تئاتر گفت: خوشبختانه وجود سالن‌های متعدد و همکاری مسئولان ذی‌ربط در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی معضل نبوده و مکان برای تمرین‌ها و اجراها تأمین است.

از جیب خرج کردن گروه‌های تئاتری از مشکلات است و اگر بازگشت هزینه جدی گرفته نشود با مشکل جدی روبرو هستیم.

کارگردان همدانی تئاتر در ادامه سخنانش بابیان اینکه کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان کمک‌های بسیاری به هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان داشته است، بیان داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات درراه هنرمندان تئاتر استان از جیب خرج کردن گروه‌های تئاتری است و اگر بحث بازگشت هزینه جدی گرفته نشود با مشکل جدی روبرو هستیم.

یعقوب لو تأکید کرد: مسئولان و دست‌اندرکاران باید بدانند که آیا بی‌انصافی نیست که بودجه‌ای برای مقوله فرهنگ و هنر جامعه که زیرساخت‌های هویتی انسانی اجتماعی مذهبی و دینی و ملی ما را دربر می‌گیرد اختصاص نمی‌دهند و در نظر نمی‌گیرند.

وی بابیان اینکه صدای فریادهای دادخواهی از مسئولان ذی ربط به‌جایی نمی‌رسد، در ادامه بیان داشت: اگر شما به‌عنوان تولیدکننده یک اثر بحث گیشه را مدنظر داشته باشید به‌طورقطع تولید هنری شما باید موردپذیرش مخاطب عام قرار گیرد در غیر این صورت با شکست مواجه می‌شوید.

کارگردان تئاتر همدانی بیان داشت: باید این مسئله را مطرح کنم که خوشبختانه برگزاری جشنواره‌های مختلف در استان و همچنین جشنواره تئاتر کودک، نگاه مخاطبین و تولیدکنندگان اثر هنری را کم‌وبیش ارتقا داده است.

هنرمندان به حمایت‌های مادی و معنوی مسئولین و افراد جامعه نیاز دارند

یعقوب لو اظهار داشت: هنرمندان و فعالان تئاتر کودک نوجوان همدان به حمایت‌های مادی و معنوی مسئولان و افراد جامعه نیاز دارند.

کارگردان تئاتر کودک و نوجوان همدانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان موجب ارتقا سطح کیفی تئاتر در استان همدان شده است، عنوان کرد: به‌کارگیری روش‌های نوین تئاتر کودک و نوجوان در استان همدان و توجه به شیوه کار از نتایج برگزاری جشنواره در همدان بوده است.

سعید باغبانی در ادامه سخنانش اظهار کرد: جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان برای هنرمندان استان ورودی‌های مالی داشته اما تنها هزینه آرایه، لباس و غیره تأمین‌شده است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه توجه به بعد آموزشی در اجرای نمایش کودک و نوجوان باید در اولویت کار باشد، بیان داشت: یک نمایش تأثیرگذار نمایشی است که بعد آموزشی را در اولویت قرار دهد و نه اینکه تنها موزیکال و یا شاد باشد.

با این تفاسیر و با توجه به جایگاه باارزش تئاتر در جامعه نگاه حمایتی به این هنر ضروری و مهم است و از همین رو مسئولان باید به تئاتر توجه ویژه‌ای داشته باشند.