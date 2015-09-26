به گزارش خبرگزاری مهر، تاچ پد جدید Sensel Morph تجربه متفاوتی از صفحات لمسی را پیش روی کاربرانش قرار می دهد. این گجت دارای طول و عرضی در حدود ۲۲ *۱۲ سانتی متری بوده و با اتصال به سایر دستگاه ها، ویژگی حساسیت به کوچکترین لمس یا فشار را برای کاربران لپ تاپ ها فراهم می کند.

این تاچ پد با توجه به شدت فشار وارده به دستگاه یا صفحه به انجام دستورات متفاوت می پردازد. شرکت سازنده این گجت مدعی شده که Morph مجهز به ۲۰ هزار حسگر بوده که قدرت تشخیص فشار دستگاه را چندین برابر می کند.

از دیگر ویژگی های این گجت باید به کاورهای مغناطیسی اشاره کرد که به سطح دستگاه متصل شده و آن را به ابزارهای مختلفی مانند صفحه پیانو، کیبورد یا حتی صفحات بازی تبدیل می کند.