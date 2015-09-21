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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۵۴

طرح اولیه؛

فیلم/ روبات کوچکی که خانه شما را تمیز می‌کند

فیلم/ روبات کوچکی که خانه شما را تمیز می‌کند

محققان از طرح اولیه روبات کوچکی رونمایی کرده اند که به تمیز کردن خانه های کاربرانش می پردازد تا آنها بی نیاز از نظافت منازل خود شوند.

دریافت 5 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون روبات های بسیاری برای انجام مشاغل اجتماعی مانند روبات های نگهبان، فروشنده، متصدی بانک و ... ساخته شده بودند اما اکنون از طرح روبات جدیدی با نام Mab رونمایی شده که می تواند نظافت منزل را به خوبی انجام داده و برای خانم هایی که به نظافت منازل علاقه ای ندارند، مناسب باشد.

این روبات که در قالب یک طرح اولیه و مفهومی ارائه شده می تواند به جنگ گرد و خاک و آلودگی منازل رفته و گوشه و کنار خانه شما را عاری از هر گونه کثیفی کند. کاربران قادر به کنترل این روبات از راه دور هستند. این روبات از قابلیت شارژ با کمک نور خورشید نیز برخوردار است.

کد مطلب 2919505

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