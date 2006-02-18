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۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۰۹

در نشست روز گذشته پارلمان اين كشور؛

چپ هاي آلمان غني سازي اورانيوم را بر اساس معاهده NPT حق ايران دانستند

چپ هاي آلمان غني سازي اورانيوم را بر اساس معاهده NPT حق ايران دانستند

نماينده حزب چپ پارلمان آلمان در نشست روز گذشته كه به مسائل هسته اي ايران اختصاص پيدا كرده بود ، خاطر نشان كرد : ايران بر اساس قانون پيمان منع گسترش تسليحات اتمي از حق غني سازي متعارف اورانيوم برخوردار است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه فرانكفورترآلگماينه ، " اسكار لافونتين " رئيس حزب چپ پارلمان آلمان در سخناني اظهار داشت : نمي توان از ايران خواست كه از حق داشتن فعاليت متعارف هسته اي خود دست برداشته و كليه برنامه هاي خود را متوقف كند .

وي در ادامه افزود : ايران مي تواند در چارچوب پيمان منع گسترش تسليحات اتمي كه آن را به امضا رسانده به غني سازي متعارف اورانيوم بپردازد .

رئيس حزب چپ آلمان در عين حال مدعي شد: طبيعي است كه ايران به منظور مقابله با حمله احتمالي آمريكا در صدد برخورداري از بمب اتمي باشد .

فرانكفورترآلگماينه در اين زمينه نوشت: اتحاديه اروپا، آمريكا وبرخي ديگر از كشورهاي جهان ايران را به چشم پوشي از فعاليتهاي هسته اي فراخوانده اند .

" رالف موتزنيش " از مسئولين حزب سوسيال دمكرات پارلمان نيز در سخناني خاطر نشان كرد : دولت آلمان بايد با هر گونه طرح حمله به ايران مخالفت كند ، اما براي متقاعد كردن اين كشوربه انجام فعاليتهاي متعارف و چشم پوشي از برخي فعاليتهاي غيرمتعارف اقدامات جدي تري اتخاذ شود .

نماينده حزب سبز آلمان نيز در سخنان روز گذشته خود اظهار داشت : برلين بايد براي مقابله با برخي از فعاليتهاي هسته اي ايران اقدامات سرسختانه تري اتخاذ كند .

وي همچنين مخالفت با طرح حمله احتمالي به ايران را اعلام كرد .

کد مطلب 291955

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