چپ هاي آلمان غني سازي اورانيوم را بر اساس معاهده NPT حق ايران دانستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه فرانكفورترآلگماينه ، " اسكار لافونتين " رئيس حزب چپ پارلمان آلمان در سخناني اظهار داشت : نمي توان از ايران خواست كه از حق داشتن فعاليت متعارف هسته اي خود دست برداشته و كليه برنامه هاي خود را متوقف كند .

وي در ادامه افزود : ايران مي تواند در چارچوب پيمان منع گسترش تسليحات اتمي كه آن را به امضا رسانده به غني سازي متعارف اورانيوم بپردازد .

رئيس حزب چپ آلمان در عين حال مدعي شد: طبيعي است كه ايران به منظور مقابله با حمله احتمالي آمريكا در صدد برخورداري از بمب اتمي باشد .

فرانكفورترآلگماينه در اين زمينه نوشت: اتحاديه اروپا، آمريكا وبرخي ديگر از كشورهاي جهان ايران را به چشم پوشي از فعاليتهاي هسته اي فراخوانده اند .

" رالف موتزنيش " از مسئولين حزب سوسيال دمكرات پارلمان نيز در سخناني خاطر نشان كرد : دولت آلمان بايد با هر گونه طرح حمله به ايران مخالفت كند ، اما براي متقاعد كردن اين كشوربه انجام فعاليتهاي متعارف و چشم پوشي از برخي فعاليتهاي غيرمتعارف اقدامات جدي تري اتخاذ شود .

نماينده حزب سبز آلمان نيز در سخنان روز گذشته خود اظهار داشت : برلين بايد براي مقابله با برخي از فعاليتهاي هسته اي ايران اقدامات سرسختانه تري اتخاذ كند .

وي همچنين مخالفت با طرح حمله احتمالي به ايران را اعلام كرد .