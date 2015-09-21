تلاش برای یافتن جنین دزدیده شده/ پشت سرتو نگاه نکن

حامد ادوای کارگردان نمایش «پشت سرتو نگاه نکن» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من سال گذشته نمایش «باگانه» نوشته مجتبی رفیعی را در تماشاخانه استاد مشایخی به صحنه بردم اما بعد از اتمام نمایش، داستان سه کاراکتری که در نمایشنامه وجود داشتند برایم تمام نشده بود بنابراین تصمیم گرفتم سرنوشت آنها را در فضایی دیگر به تصویر بکشم. از آنجا که نویسنده «باگانه» تمایلی به نگارش متن دیگری نداشت و داستان و شخصیت ها در نمایشنامه ای که نوشته بود برایش تمام‌شده محسوب می شد با اجازه وی طرح داستان جدیدی را به سمانه پرهیزکاری دادم تا تکلیف این سه کاراکتر را برای من مشخص کند.

وی ادامه داد: این نمایش به نوعی ادامه نمایش «باگانه» است. به این ترتیب که تاجر، راهزن و قافله سالار سه شخصیتی هستند که از یک برهه تاریخی به دنبال ثبت شدن و دیده شدن به یک شهر ناشناخته در دنیای امروز پا می گذارند. این سه کاراکتر نسل های مختلف بازیگری در ایران را به نمایش می گذارند. غیر از این شخصیت ها افرا دیگری هم در داستان حضور دارند و نماد کاراکترها و شخصیت های مختلف فیلم ها و نمایش های ایرانی هستند. به عنوان نمونه زن و مردی که نماد نمایش های غربی هستند و بدون الزام فقط اپرا می خوانند یا زن دیگری که در نوع رفتار و دیالوگ گویی نماد فیلم های علی حاتمی است.

این کارگردان جوان تئاتر افزود: این سه کاراکتر در شهر ناشناخته برای دیده و ثبت شدن با اتفاقات مختلفی روبرو می شوند. با دزدیده شدن یک جنین توسط کاراکتری به نام «مرگ»، این سه مسئولیت پیدا کردن جنین را بر عهده می گیرند اما نهایتا موفق نمی شوند و در پایان به خودِخودشان و حالت تاریخی گذشته شان بازمی گردند. این نمایش یک کمدی ابزورد است که به نقد شیوه های بازیگری ایرانی که سال هاست مرسوم شده، می پردازد.

ادوای در پایان درباره شیوه اجرایی و فضاسازی نمایش بیان کرد: ما در سالنی اجرا می رویم که اجازه زیادی به ما برای ایده پردازی نمی دهد اما تلاش کردیم بهترین استفاده را از سالن استاد مشایخی بکنیم. دکور این نمایش پرتابل است و از فضایی سوررئال در طراحی صحنه استفاده شده و طرح هایی که روی لته های موجود در نمایش زده ایم نماد شهری فرضی را با بیانی انتزاعی و فانتزی به مخاطب عرضه می کند. همچنین از نورپردازی بلک لایت نیز برای فضاسازی و صحنه پردازی برخی صحنه ها بهره برده ایم.

نمایش «پشت سرتو نگاه نكن» به کارگردانی حامد ادوای از ١٥ شهریورماه ساعت ٢٠:٤٥ در تماشاخانه استاد مشایخی به صحنه می رود.

این نمایش با طرحی از حامد ادوای نوشته سمانه پرهیزكاری است و محمد اصغری، سهیل عبدی، امین دماوندی، دلارام پهلوان هاشمی، علیرضا لبیبیان، جواد قاسملو، مریم نقیبی، سونیا كثیری و مریم فرحی در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.