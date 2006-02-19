مقطع كارشناسي ناپيوسته در دانشگاه هاي علوم پزشكي توسعه مي يابد / چهار هزار ميليارد ريال كسري بودجه داريم

دكتر "كامران باقري لنكراني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: توجه ويژه به بخش پژوهش در دانشگاه‌ از برنامه‌هاي جدي وزارت بهداشت در سال آينده است.

وي نامتناسب بودن تعداد فارغ التحصيلان با ميزان مورد نياز بازار كار بخش بهداشت و درمان را نگران كننده توصيف كرد و گفت: وزارت بهداشت براي رفع اين نگراني در صدد بومي كردن و يا پذيرش محدود برخي رشته‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در برخي استان ها است.

وزير بهداشت نظام آموزش پزشكي كشور را نظام آموزشي بيمارستاني دانست و گفت: به ‌علت ادامه اين فرآيند در ارجاع بيماران تحت پوشش بيمه روستايي مشكلاتي به وجود آمده است و غربالگري در امور درماني غير اورژانسي صورت نمي گيرد.

وي اضافه كرد: پوشش بيمه روستايي كشور در بخش پزشك عمومي به 75 درصد و در بخش مامايي به 90 درصد رسيده است.

"باقري لنكراني" تصريح كرد: برخي از رشته ها در علوم پزشكي به صورت موازي وجود داشت و در زمان كار اختلالي را ايجاد مي كرد اما سعي شده تا ظرفيت ها بر اساس آينده شغلي تعريف شود و ما مطمئن هستيم همه رشته ها مورد نياز كشور هستند.

وي با اشاره به ادامه كسري اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: با وجود تخصيص سه هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز در روزهاي اخير به اين وزارتخانه، وزارت بهداشت در سال جاري با 4 هزار ميليارد ريال كسري بودجه مواجه است.

وزير بهداشت كسري بودجه را موجب اختلال در پرداخت حقوق كاركنان و ركود و نابساماني در برخي از خدمات بهداشتي و درماني دانست و اضافه كرد: 60 درصد از 300 هزار نفر حقوق بگير وزارت بهداشت حداقل حقوق تعيين شده را دريافت مي كنند، ولي با وجود اين كمبودها سال آينده بر اساس سختي كار، مدرك تحصيلي و سابقه خدمت پرداخت حقوق كاركنان عادلانه تر خواهد شد.