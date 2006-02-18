" شعر امروز " به لحاظ هويتي از گذشته منقطع شده است

اين شاعردرگفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : شاعران بزرگ درنسل هاي قديم عموما درچاپ آثارشان وسواس به خرج مي دادند ، حتي شاعران معاصري چون علي معلم ، قيصرامين پورهم همين طوربودند ، البته اين وسواس زياد را هم تاييد نمي كنم اما به نظرمن شاعران امروزبراي چاپ آثارشان بسيار شتابزده هستند .

مصطفي علي پور خاطرنشان كرد : امروزه موانع خاصي براي چاپ اثر وجود ندارد ، درگذشته وقتي كتابي به ناشر داده مي شد به دليل سرمايه گذاري كه ناشر برروي اثر داشت ، كتاب توسط كارشناسان مورد تاييد قرار مي گرفت و بعد منتشر مي شد اما امروزه عمدتا جوانان با سرمايه خودشان آثار را به چاپ مي رسانند و اين امر نتيجه خوبي هم به دنبال ندارد .



علي پورياد آورشد : يكي ازمشكلات شعرامروز اين است كه ازلحاظ كمي آثارزيادي داريم اما به لحاظ كيفي با فقر اثر مواجه هستيم و كمتر اتفاق مي افتد كه در دفترشعريك شاعرجوان چند قطعه شعرخوب يافت شود و بايد شاعران جوان درچاپ آثار اوليه خود تعجيل نكنند .

اين شاعرمعاصرتصريح كرد : " شعرامروز" به لحاظ هويتي ازشعرگذشته ما گسسته شده و به گمان من امروزه هنوزهم ادبيات فارسي قبل ازاسلام نيزامكان ترجمه و گسترش را دارد .

وي اضافه كرد : اين ادبيات آنقدرامكانات معناگرا ، اخلاقي ، انديشه اي و فلسفي و اجتماعي دارد كه بتواند دستمايه و سرمايه خوبي براي نسل امروز باشد ، اما جوان امروزازفرهنگ و تمدن فاصله گرفته و اصالتش را قطع كرده است .

علي پور ادامه داد : اولين عنصري كه در حوزه شعر بايد مورد توجه قرار گيرد " وزن " است كه در شعر جوان امروز كنار گذاشته ، چه برسد به معنا و انديشه و ... كه در آثار شاعراني همچون سعدي ، حافظ ، بيهقي و ... وجود دارد .

اين شاعر با بيان اين مطلب افزود : شاعران جوان امروز تمام عناصر زيبا شناختي شعر كه در جهان مورد قبول است را كنار گذاشته و جزء مباني و اعتقادات شعر خود قرار نمي دهد و براي رفع اين معضل ، بازگشت به گذشته يك عامل مهم است .

مصطفي علي پوردرپايان گفت و گو با مهر، گفت : مطالعه آثاركلاسيك براي كمك به شاعران جوان بسيارمهم است ، يك شاعر جوان به طور كلي ادبيات كلاسيك ما را نمي خواند ، درحالي كه خواندن حافظ براي يك شاعربايد يك تكليف باشد . شاعران جوان امروز متاسفانه اطلاعات اندكي ازتاريخ و اجتماع دارند و فهم درستي ازفرهنگ مردم نداشته و به كلي اهل مطالعه نيستند كه اين بيماري بزرگ بايد علاج شود .