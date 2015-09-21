«علم و دین و علم دینی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب «علم و دین و علم دینی» به کوشش ابراهیم دادجو، محقق گروه معرفت شناسی پژوهشگاه منتشر شد.

بی‌گمان، تعارض علم و دین دیدگاهی ناپخته است كه از عدم معرفت حقیقی به علم و دین ناشی می‌شود و از محصولات تفكر پوزیتیویستی است كه دوره‌ای نه چندان طولانی بر علم حاكم بوده است. ولی نفی این تعارض هرگز به معنای وجود راه‌حل كلی نیست. هر موردی راه‌حل متناسب با خود را می‌طلبد. ممكن است در موردی تفسیری جدید از دین و در مورد دیگری تحلیلی جدید از نظریات علمی ارائه شود. امید می بریم مقالاتی که در این مجموعه ارائه می شود، در توضیح مسائل مربوط به موضوع علم و دین، و پاسخ گویی به سوالات و نیازهای موجود، کافی بوده، مورد استفاده معرفت پژوهان عزیز واقع شده باشد.

در بخشی از مقدمه نویسنده می خوانیم :

علم حوزه‌های بسیار مختلف، از قبیل نجوم و ستاره‌شناسی و زمین‌شناسی و زیست‌شناسی و غیره، را دربر می‌گیرد و همۀ این زمینه‌ها با اندیشه‌های دینی ارتباط داشته‌اند و بررسی ارتباط علم و دین در همۀ آنها مورد توجه بشر بوده است. زمانی مسئلۀ مركزیت زمین در عالم و ارتباط آن با دین در كانون توجه فلاسفۀ دین قرار گرفت و زمانی دیگر، مسئلۀ داروینیسم و تكامل موجودات جای آن را گرفت. بی‌تردید، هر نظریه‌ای كه امروزه در حوزه‌های مختلف علم ظهور می‌كند با اندك فاصله‌ای به قلمرو بحث علم و دین وارد می‌شود و از ارتباط و یا عدم ارتباط آن با دین سخن به میان می‌آید.

در قرن بیستم، علوم بشری تحولات سرسام‌آوری را پشت سرگذاشتند و همین امر موجب گردید كه بحث علم و دین هم از این تغییرات بی‌نصیب نماند. مباحث فیزیك و اختر فیزیك نظری، هوش مصنوعی و علوم‌شناختی، زبان‌شناسی جدید و مهم‌تر از همه، علم ژنتیك موجب پیدایش جذاب‌ترین مباحث در این زمینه بوده‌اند.

مجموعه مقالات حاضر، حاصل جمع مقالات متفرق در محور کلی «علم و دین» است. همه مقالات این مجموعه، پیش تر در شماره های گوناگون نشریه ذهن، به چاپ رسیده است. گروه معرفت شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تاکنون چهار شماره از نشریه ذهن را به این موضوع اختصاص داده است که عبارت اند از: شماره ۲۱-۲۱ (علم و دین ۱ و ۲)، شماره ۲۵ (علم و دین ۳)، و شماره ۳۰(علم و دین ۴). این نشریه همچنین، شماره ۲۶ را به موضوع علم دینی اختصاص داده بود.

گفتني است كتاب « علم و دین و علم دینی» به کوشش ابراهیم دادجو، با قیمت ۵۰۰۰۰ تومان در اختيار مخاطبان قرار گرفته است.