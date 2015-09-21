محمدعلی باشه آهنگر که چندی پیش پروانه ساخت فیلم «سرو زیر آب» با موضوع دفاع مقدس را دریافت کرده است به مساله تامین سرمایه لازم برای ساخت این اثر اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: به دلیل تامین نشدن هزینه تولید فیلم نتوانسته ایم وارد مرحله پیش تولید شویم و از همین رو من به اتفاق تهیه کننده فیلم در حال مذاکره و تعامل با مراکز مرتبط با تولید فیلم در حوزه دفاع مقدس هستیم.

کارگردان فیلم «ملکه» درباره سرنوشت حمایت بنیاد سینمایی فارابی توضیح داد:‌ برای تولید «سرو زیر آب» با بنیاد سینمایی فارابی به توافق رسیده ایم و قرار است حمایت ۳۰ درصدی را داشته باشیم اما این حمایت حداقلی کافی نیست و همکاری نهادهای دیگر را هم نیاز داریم.

وی ادامه داد: برای جذب حمایت مالی به جاهای مختلفی رفته ام ولی حمایت را منوط به تغییر فیلمنامه دانسته‌اند و این در حالی است که نسخه فعلی فیلمنامه ما در شورای فیلمنامه بنیاد سینمایی فارابی به تصویب رسیده است. فیلمنامه «سرو زیر آب» را ۸ بار بازنویسی کرده ام و دیگر جایی برای بازنویسی وجود ندارد ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد پس از تغییر چندباره در فیلمنامه، سرمایه گذاری های لازم انجام شود.

محمدعلی باشه آهنگر تاکید کرد: اگر تا پایان سال شرایط ساخت فیلمنامه «سرو زیر آب» فراهم نشود، تلاش ۵ ساله خود را کنار می گذارم و این فیلمنامه را نمی سازم.

این کارگردان سینما در پایان گفت: برخی از کارگردان ها که پس از من، مجوز ساخت دریافت کردند با منابع مالی خود به توافق رسیدند و به پیش تولید و تولید رسیده اند اما من هنوز به نتیجه مشخصی برای تولید «سرو زیر آب» نرسیده ام.