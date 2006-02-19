نيم در هزار درآمد شركت هاي دولتي به تحقيقات اختصاص مي يابد / سهم تحقيقات از توليد ناخالص ملي به 8/0 درصد افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد دكتر "علي عباسپور تهراني فرد" در حاشيه همايش معاونان فرهنگي دانشگاه آزاد كه در روزهاي پاياني هفته گذشته برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: بودجه آموزش عالي به دليل وجود 225 ميليارد تومان كسري بودجه در سال 84، 17 تا 19درصد در سال 85 افزايش مي يابد كه اين رقم با احتساب پرداخت كسري بودجه اين دانشگاه است.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: حدود 80 تا 90 درصد اعتبار دانشگاه ها صرف هزينه حقوق اعضاي هيات علمي مي شود كه به عبارتي در صورت افزايش سالانه بودجه دانشگاه ها اين اعتبار جذب حقوق اعضاي هيات علمي مي شود. در واقع متاسفانه آموزش عالي در اين راستا همانند آموزش و پرورش عمل مي كند.

وي در ادامه گفت : فقط 15 درصد براي فعاليت هاي دانشگاه ها باقي مي ماند در حاليكه مباحث رفاهي و فرهنگي دانشجويان و همچنين اعتبارات تعميرات ساختمان ها بايد از اين منبع تامين شود و در شرايط كنوني تحقق كامل اين امر غيرممكن است.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بودجه تحقيقات در سال 85 اظهار داشت : تحقيقات در سال 85 وضعيت مطلوبي ندارد و بسياري از رديف ها، به ويژه درصدي كه شركت ها يا استان ها بايد در امر تحقيقات سرمايه گذاري كنند حذف شده است و به عبارتي 67 صدم درصد از كل توليد ناخالص ملي به 45 صدم درصد كاهش يافته است.

وي با انتقاد از بودجه تحقيقات سال 85 افزود: بودجه تحقيقات از يك هزار و 60 ميليارد تومان در سال 84 به 900 ميليارد تومان در سال آينده كاهش يافته است. اين در حالي است كه ايران بايد جايگاه اول تحقيقاتي را در منطقه كسب كند. رسيدن به اين هدف نيازمند تنظيم دقيق مسير است.