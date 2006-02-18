۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۱۲

اسپانيا خواستار حمايت واتيكان از گروه "اتحاد تمدنها" شد

اسپانيا روز جمعه از واتيكان خواست از اقدامات ابتكاري در راستاي ترويج تفاهم جهان اسلام و غرب به ويژه گروه اتحاد تمدنهاي سازمان ملل حمايت كند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "ميگوئل آنجل موراتينوس" وزير امور خارجه اسپانيا در گفتگو با كاردينال "آنجلو سودانو"، وزير كشور واتيكان و "جيواني لاجولو"، وزير امور خارجه واتيكان اين درخواست را براي حمايت از گروه اتحاد تمدنهاي سازمان ملل متحد مطرح كرد.

اسپانيا و تركيه سال گذشته اقدام ابتكاري تشكيل گروه اتحاد تمدنهاي را مطرح كردند، اعضاي اين گروه را كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد انتخاب كرده و سيد محمد خاتمي نيز عضو اين گروه است .

بر اساس گزارش رويترز، پاپ بنديكت شانزدهم نيز كاريكاتورهايي كه ساحت مقدس پيامبر را مورد اهانت قرار دادند محكوم كرد و گفت آزادي بيان به معناي آزادي اهانت به اديان نيست.

 

