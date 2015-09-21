فیلم/پاکدشت یک روز پس از سیل

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه سیل شهرستان پاکدشت به مهمترین خبر کشور تبدیل شد و بسیاری از مسئولان در این راستا اظهار نظر کرده و هر کدام به ارزیابی دستگاه های مسئول در این زمینه پرداختند.

اما آنچه که مهم و غیر قابل انکار بوده، این است که در زمینه مقابله با حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله نیازمند عزم همگانی دستگاه های مسئول هستیم و باید فرهنگسازی بین مردم نیز مورد توجه قرار بگیرد.

به هر ترتیب خسارت سیل در پاکدشت برای برخی خانواده ها بسیار سنگین بود، برخی بهترین عزیزان خود را در این حادثه از دست دادند و برخی دیگر نیز با خسارات مالی مواجه شدند.