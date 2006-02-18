ايجاد دو رشته كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشمر

دكتر "محمد جعفري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: اين دو رشته در صورت جذب دانشيار و استاديار راه اندازي خواهد شد. در واقع پذيرش دانشجو منوط به تقويت اعضاي هيئت علمي در رشته هاي مذكور است.

رئيس دانشگاه آزاد واحد كاشمر اضافه كرد: مجموعه فرهنگي امام صادق دانشگاه آزاد كاشمر با هزينه 150 ميليون تومان و ساختمان اداري با هزينه 140 ميليون تومان احداث شد و به بهره برداري رسيد.



وي با اشاره به طرح هاي پژوهشي اين دانشگاه گفت: مزرعه هاي تحقيقاتي و آموزشي كارشناسي ارشد علوم دامي اين دانشگاه ايجاد شده كه در نيمسال دوم سال تحصيلي جاري به بهره برداري مي رسد. آزمايشگاه هاي تحقيقاتي نيز با هزينه 200 ميليون تومان تجهيز مي شوند.



"جعفري" يادآور شد: در راستاي گسترش رشته هاي دانشگاهي در اين واحد، دو رشته كارشناسي مكانيك و تربيت بدني از مهر ماه سال آينده در اين دانشگاه راه اندازي و دانشجو پذيرفته مي شود.