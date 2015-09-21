ریحان سروش مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه همزمان با هفته گردشگری در استان همدان جشنواره پاییزه نیز برگزار میشود، اظهار داشت: برگزاری جشنواره «ترش و شیرین» برای نخستین بار در همدان از برنامههای جشنواره پاییزه است.
وی بابیان اینکه یکی از سوغاتی همدان انواع ترشی و شیرینی است، بیان داشت: از گذشتهها به دلیل شرایط اقلیمی همدان انواع گوناگونی از ترشیها در این استان تهیه میشده که در کشور کمنظیر است و طرفداران بسیاری دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه در کنارترشی ها انواع شیرینی نیز از سوغات همدان به شمار میرود، افزود: جشنواره «ترش و شیرین» با شرکت تولیدکنندگان ترشی و شیرینی از پنجم تا هفتم مهرماه در همدان برگزار میشود.
ریحان سروش مقدم از برپایی جشنواره شیرهپزی «مانیزان» نیز ششم مهرماه خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره «اقوام» نیز با حضور اقوام ترک، کرد و بندری و اجرای برنامههای فرهنگی از دیگر برنامههای جشنواره پاییزه همدان است.
وی اظهار کرد: رونمایی از لباس سنتی همدان در کنار برگزاری جشنواره پاییزه از دیگر برنامهها است.
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