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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۴۱

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان همدان خبر داد:

برگزاری جشنواره «ترش و شیرین» برای نخستین بار در همدان

برگزاری جشنواره «ترش و شیرین» برای نخستین بار در همدان

همدان- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: جشنواره «ترش و شیرین» برای نخستین بار در همدان برگزار می شود.

ریحان سروش مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه همزمان با هفته گردشگری در استان همدان جشنواره پاییزه نیز برگزار می‌شود، اظهار داشت: برگزاری جشنواره «ترش و شیرین» برای نخستین بار در همدان از برنامه‌های جشنواره پاییزه است.

وی بابیان اینکه یکی از سوغاتی همدان انواع ترشی و شیرینی است، بیان داشت: از گذشته‌ها به دلیل شرایط اقلیمی همدان انواع گوناگونی از ترشی‌ها در این استان تهیه می‌شده که در کشور کم‌نظیر است و طرفداران بسیاری دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه در کنارترشی ها انواع شیرینی نیز از سوغات همدان به شمار می‌رود، افزود: جشنواره «ترش و شیرین» با شرکت تولیدکنندگان ترشی و شیرینی از پنجم تا هفتم مهرماه در همدان برگزار می‌شود.

ریحان سروش مقدم از برپایی جشنواره شیره‌پزی «مانیزان» نیز ششم مهرماه خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره «اقوام» نیز با حضور اقوام ترک، کرد و بندری و اجرای برنامه‌های فرهنگی از دیگر برنامه‌های جشنواره پاییزه همدان است.

وی اظهار کرد: رونمایی از لباس سنتی همدان در کنار برگزاری جشنواره پاییزه از دیگر برنامه‌ها است.

کد مطلب 2919884

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