اصغر رحيمي در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری قرار گرفتن رشتههای مدال آور، شانس مدال و شانس کسب سهمیه در گروههای اول تا سوم، اظهارداشت: کمیته ملی المپیک طبق سنوات گذشته کمک مالی اندکی به همه فدراسیونهای ورزشی ارائه میکند اما طبیعی است که با توجه به در پیش بودن المپیک ریو برخی از فدراسیونها به صورت ویژه از حمایتهای مالی کمیته برخوردار میشوند. در واقع فدراسیونهایی که در سه گروه اول هستند بنا به اولویتهای در نظر گرفته شده مبنی بر مدالآوری، شانس مدال و شانس سهمیه از این کمک برخوردار میشوند.
وی به رشتههایی که در این سه گروه قرار دارند اشاره کرد و گفت: کشتی (فرنگی و آزاد)، تکواندو و وزنهبرداری در گروه اول (مدالآوری) قرار گرفتهاند. گروه دوم (شانس مدال) جای دوومیدانی (پرتاب دیسک)، بوکس (وزن ۸۱- کیلوگرم - احسان روزبهانی)، تیراندازی (مسافت کوتاه بانوان) است و رشتههای بوکس، تیراندازی، جودو، دوچرخهسواری، والیبال، تیر و کمان، شمشیربازی و بسکتبال هم در گروه سوم (شانس کسب سهمیه) هم در گروه سوم قرار گرفتهاند.
رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی با تاکید بر اینکه حمایت مالی ویژه کمیته ملی المپیک که صرفا برای بازیهای المپیک ریو است فقط و فقط به این فدراسیونها ارائه میشود، به یک موضوع اشاره کرد و اینکه اگر رشتهای جدا از این رشتهها موفق به کسب سهمیه المپیک شود، وارد سیستم حمایتی کمیته ملی المپیک خواهد شد.
رحیمی همچنین بر این موضع تاکید کرد که حمایت مالی ویژه از رشتههای گروههای اول که مدالآور هستند در هیچ مقطعی تا زمان المپیک و تحت هیچ شرایطی قطع نخواهد شد. شاید بنا به هر دلیلی مثل مشکلات مالی مجبور به تغییر و کاهش بودجه تزریقی به دیگر رشتهها شویم اما این موضوع در مورد رشتههای گروه اول اعمال نخواهد شد.
رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی در بخشی از گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حمایت مالی ویژه کمیته ملی المپیک از فدراسیونهای مدال آور، شانس مدال و شانس کسب سهمیه در المپیک صرفا باید در راستای برنامههای آمادهسازی المپیک ۲۰۱۶ ریو هزینه شود، گفت: در این زمینه بر عملکرد فدراسیونهای مربوطه نظارت مستقیم و دقیق خواهیم داشت. در صورتیکه احساس کنیم انحرافی صورت گرفتنه و بودجه تزریقی در جایی غیر از برنامههای مربوط به المپیک هزینه شده تذکر داده و حتی ادامه تزریق بودجه را متوقف خواهیم کرد.
اصغر رحیمی یادآور شد: برای همه فدراسیونهایی که در گروههای اول تا سوم قرار گرفتهاند، سرفصلهای استفاده از حمایت مالی ویژه کمیته ملی المپیک تعریف شده است. این بودجه باید تنها در مسیرهای مربوط به این سرفصلها هزینه شود.
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