صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، جزئیات دریافت حق السهم از پروانه خدمات تکنولوژی وایمکس را تشریح کرد و با بیان اینکه تکنولوژی وایمکس در دنیا رو به انقراض است اظهار داشت: به همین دلیل بیشتر کشورهایی که از این فناوری استفاده کرده اند به اپراتورهای وایمکس اجازه تغییر و ارتقای تکنولوژی داده اند.

وی با بیان اینکه ارتقای تکنولوژی وایمکس در ایران نیز از سال گذشته در دستور کار رگولاتوری قرار گرفت گفت: به اپراتورهای وایمکس، اجازه تغییر تکنولوژی به وایمکس پیشرفته – TDLTE – را دادیم اما این ارتقای تکنولوژی بدون اختصاص فضای فرکانسی جدید انجام گرفت.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه اپراتورهای وایمکس بر روی همان فضای فرکانسی که در گذشته در اختیار داشتند باید سرویس های TDLTE ارائه کنند اضافه کرد: با توجه به اینکه یک بار از این اپراتورها حق لایسنس گرفته شده بود دیگر هزینه جدیدی بابت این مجوز دریافت نشد.

وی توضیح داد: اما در مورد ایرانسل با توجه به اینکه این اپراتور در گذشته تنها مجوز ارائه خدمات وایمکس در ۷ استان را داشت و حق امتیاز مربوط به این ۷ استان را پرداخت کرده بود، در مجوز جدید علاوه بر ارتقای پروانه، اجازه افزایش تعداد شهرها و سراسری شدن پروانه فعالیت این اپراتور نیز، داده شد که براین اساس حق امتیاز جدیدی از ایرانسل دریافت شد.

عباسی شاهکوه با بیان اینکه مبلغ کل حق لایسنس سراسری وایمکس حدود ۱۰۶ میلیارد تومان بود که پیش از این از اپراتور مبین نت اخذ شده بود و ایرانسل نیز حدود ۷۰ میلیارد تومان بابت آن پرداخته بود، افزود: در مجوز جدید، ایرانسل ملزم به پرداخت حدود ۴۰ میلیارد تومان بابت سراسری شدن پروانه فعالیت خود در حوزه وایمکس شد که بخشی از این مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کرده و مابقی آن را نیز مطابق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که برای اپراتور مبین نت نیز اعمال شده است، پرداخت خواهد کرد.

معاون رگولاتوری حق امتیاز اولیه پروانه اپراتوری وایمکس در کشور را رقم بالایی ارزیابی کرد و گفت: با توجه به اینکه این تکنولوژی رشد خوبی نداشت و به سرعت رو به افول گذاشت، امکان بازگشت سرمایه برای اپراتورهای آن فراهم نشد و به همین علت اجازه تغییر تکنولوژی به این اپراتورها از سوی رگولاتوری صادر شد.

وی هدفگذاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارائه مجوز خدمات ارتباطی را اصلاح ساختار بازار رقابتی کشور در این بخش عنوان و خاطرنشان کرد: تعهدات پوششی در پروانه ارتقای وایمکس همان تعهدات گذشته اپراتورها است که طی زمان بندی باید آن را اجرایی کنند.

معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اضافه کرد: طبق پروانه فعالیت اپراتور مبین نت و اصلاحیه ای که بر روی این پروانه صورت پذیرفته است این اپراتور باید در ۱۲۰ شهر با پوشش ۱۰۰ درصدی در حال حاضر حضور داشته باشد که هم اکنون به این تعهدات عمل کرده است.

وی با اشاره به درخواست سراسری شدن ۲ اپراتور دیگر وایمکس کشور که هم اکنون به صورت استانی مشغول فعالیت هستند، گفت: این درخواست در دست بررسی است و در صورت وجود فضای فرکانسی می توان به این درخواست پاسخ داد.