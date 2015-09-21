اعزام تيم بسكتبال همدان به مسابقات ليگ ملی جوانان ايران

پرویز ریحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مسابقات در شاهرود برگزار می شود، عنوان کرد: چهار تیم در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

وی با بیان این اینکه مهام تهران، مهرام تهران، زغال سنگ شاهرود و هیئت بسکتبال همدان چهار تیم حاضر در این مسابقات هستند، بیان کرد: این چهار تیم به مدت سه روز در شاهرود به رقابت خواهند پراخت.

رئیس هیئت بسکتبال استان همدان عنوان کرد: این مسابقات ۳۱ شهریورماه آغاز و دوم مهر به پایان خواهد رسید.

ریحانی با بیان اینکه مرحله دوم این مسابقات در شاهرود برگزار می شود، عنوان کرد: تیم هیئت بسکتبال همدان امروز برای شرکت در این مسابقات به شاهرود اعزام می شود.

رئیس هیئت بسکتبال استان همدان در ادامه با بیان اینکه دو گروه شش تیمی در این مسابقات شرکت می کنند، عنوان کرد: دو تیم از این مسابقات به مرحله سوم راه پیدا می کنند.