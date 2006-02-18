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۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۴۴

عبدالجبار كاكايي در گفت و گو با مهر :

تشكلي از اهل ادب در مقابله با تحركات فرهنگي دشمنان وجود ندارد

تشكلي از اهل ادب در مقابله با تحركات فرهنگي دشمنان وجود ندارد

سيد عبدالجبار كاكايي - شاعر معاصر ، گفت : موثرترين شيوه براي مقابله با اقدامات ضد ديني دشمان ، ورود از زاويه هنر و ادبيات است ، زيرا اين تحركات از حوزه هنر اتفاق افتاده بنابراين مناسب ترين شيوه براي مقابله با آن ، اتخاذ شيوه هاي فرهنگي است .




اين شاعر و منتقد ادبيات درگفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : كشاندن اين موضوعات به مسائل سياسي كار را مشكل تر و گره را كورترمي كند ، من اين توان را درمجموعه فرهنگي كشورمان مي بينم كه به شكل شايسته اي با اين موضوع برخورد كنند .

سيد عبدالجباركاكايي خاطرنشان كرد : متاسفانه هنوزتشكلي يا گروهي ازاهل ادب  براي مقابله با تحركات فرهنگي و توهين هاي دشمنان به وجود نيامده و اين يك خلاء جدي است كه بايد جبران شود . 

خالق " مرثيه روح " ياد آورشد :  من به عنوان يك انسان مسلمان ، از يك فرد مسيحي بعيد مي دانم كه به پيامبر( ص )توهين كند و آيين اسلام و شخصيت ها و مفاخر دين ما را تحقير نمايد ، چراكه شكل متقابلش دردين ما وجود نداشته و پيوسته از پيامبران و اديان ديگر به نيكي ياد كرده ايم .

اين شاعرمعاصرادامه داد : ممكن است دسيسه هايي پشت ماجرا باشد كه ما مطلع نيستيم ، تحليلي هست كه اروپا مي خواهد بين مسلمانان و مسيحيان اختلاف بياندازد و دست آمريكايي ها در كار است و گروهي ديگرمي گويند دست اسرائيل دركاراست و ايجاد اختلاف بين مسلمانان و مسيحيان را به دنبال دارد ، درهرصورت اديان تقدس دارند و احترام گذاشتن به آنها مورد تاييد همگان است . 

سيد عبدالجبار كاكايي در پايان گفتگو با مهر ، گفت : احترام گذاشتن به شخصيت ها و مفاخرديني و اسطوره ها ، مسائلي بوده كه هم حقوق بشر برآن تاكيد داشته وهم علماء و دانشمندان همه ملل بر آن اتفاق نظر دارند و به نظرمن اعمال قبيحي چون توهين به اديان و بزرگان دين ، اصلا پذيرفته نيست .

کد مطلب 291998

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