نفرات راه يافته به دیدار نهایی اوزان ساندا معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات روز گذشته با حضور ووشوکارانی از گرجستان ، سوئد، پاکستان، افغانستان، عراق، روسیه، آمریکا، هنگ کنگ، ترکمنستان، فیلیپین، ارمنستان، اندونزی، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان، ویتنام، هند و دو تیم از ایران در سالن ۱۲هزار نفری آزادی آغاز شد.

در مسابقات نوبت صبح امروز و بعد از تعیین تکلیف رقابتهای بخش تالو ، سانداکاران در مرحله نیمه نهای به میدان رفته و طی آن تکلیف نفرات راه يافته به دیدار نهایی مشخص شد.

در وزن ۵۶ کیلوگرم مسعود انصاری از تیم منتخب ایران با غلبه بر علی بختیاری از تیم پارس جنوبی ایران، به فینال راه یافت. وی باید با "لاشرام بوچاندرا" از هند مصاف دهد. فرود ظفری در وزن ۶۰ کیلوگرم "کاکرایف" روس را از پیشرو برداشت تا در فینال با عرفان آهنگریان از تیم منتخب ایران مواجه شود.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، جعفر شیرزاد از پارس جنوبی بر افشین سلیمی دیگر نماینده کشورمان غلبه کرد و به دیدار "کلمنته تابگورا" از فیلیپین در فینال رفت. محسن محمد سیفی در وزن ۷۰ کیلوگرم نماینده ویتنام را شکست داد تا در فینال موکش از هند را ملاقات کند.

در وزن ۷۵ کیلوگرم، سجاد عباسی از پارس جنوبی ایران "علمگیر خان" از پاکستان را شکست داد. وی در فینال "راجانی دئوری" را پیش رو دارد. میلاد عارفی در وزن ۸۰ کیلوگرم "راجیندر سینگ" از هند را شکست داد. یزدان میرزایی هم "حسین واحد" از عراق را از پیش رو برداشت تا عارفی و میرزایی فینال را برگزار کنند.

امیر فضلی دروزن ۸۵ کیلوگرم" ارسلان بکتیمورف" از روسیه را از پیشرو برداشت تا در فینال با "کبیر خان" از پاکستان مبارزه کند. حمید رضا قلی پور سر گروه تیم ملی کشورمان در وزن ۹۰ کیلوگرم "روسان ابراهیمف" از روسیه را شکست داد. وی در مبارزه نهایی "ریابف" از قزاقستان را پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم نیز آرمان بازریاری از پارس جنوبی توانست "کارل آلبرکسون" از سوئد را از پیش رو بردارد. وی در فینال با صلاح الدین نیازی از افغانستان مواجه خواهد شد.

دیدارهای مرحله نهایی از ساعت ۱۵/۳۰ بعد از ظهر امروز برگزار خواهد شد.