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۲۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۵۷

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان:

۱۴ دستگاه موتور سیکلت مسروقه در لرستان کشف شد

۱۴ دستگاه موتور سیکلت مسروقه در لرستان کشف شد

خرم آباد - رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان لرستان گفت: ۱۴ دستگاه موتور سیکلت مسروقه در لرستان کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله دالوند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از كشف۱۴ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در استان خبر داد.

وی در تشریح این خبر گفت: در پی چندین فقره سرقت موتورسیكلت در استان، طرح مبارزه با سارقان به صورت ویژه در دستور كار ماموران پلیس آگاهی لرستان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی لرستان بیان داشت: در اجرای این طرح ۶ سارق دستگیر و ۱۴دستگاه موتورسیکلت مسروقه از آنان كشف و ضبط شد.

سرهنگ دالوند با اشاره به اینكه سارقان با قرار صادره روانه زندان شدند، اظهار داشت: با همكاری خوب مردم و سازمان های مرتبط، پلیس با تمام توان در ایجاد امنیت تلاش خواهد كرد و با سارقان و قانون شكنان به شدت برخورد قانونی می کند.

کد مطلب 2920065

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