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۲۹ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۲۱

قيمت تورهاي ورودي در ايام نوروز افزايش نمي يابد

قيمت تورهاي ورودي در ايام نوروز افزايش نمي يابد

رئيس هيئت مديره جامعه تخصصي تورگردانان گفت: به منظور رشد تعداد گردشگران ورودي به كشور در ايام نوروز قيمت تورها افزايش پيدا نمي كند.

ابراهيم پورفرج در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در ايام نوروز و برخي از ايام خاص كه تعداد گردشگران و توريستها بيشتر از مابقي ايام سال است ، جامعه تورگردانان قصد دارد با عدم افزايش قيمت تورهاي ورودي باعث افزايش تعداد توريستها به كشور شود.

وي ادامه داد: هزينه هاي تمام شده براي تورها معمولا سالانه به گردشگران اعلام مي شود. بنابراين در طول سال قيمت ها تفاوتي نخواهد كرد ، البته در ايام نوروز هزينه هتلها و خدمات ديگر گردشگري افزايش مي يابد اما قيمت تورها را افزايش نمي دهيم و مابقي هزينه ها را خود متحمل مي شويم. 

رئيس جامعه تخصصي تورگردانان از كاهش تعداد گردشگران ورودي به كشور در 6 ماهه دوم سال جاري خبر داد. 

کد مطلب 292007

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