قيمت تورهاي ورودي در ايام نوروز افزايش نمي يابد

ابراهيم پورفرج در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در ايام نوروز و برخي از ايام خاص كه تعداد گردشگران و توريستها بيشتر از مابقي ايام سال است ، جامعه تورگردانان قصد دارد با عدم افزايش قيمت تورهاي ورودي باعث افزايش تعداد توريستها به كشور شود.

وي ادامه داد: هزينه هاي تمام شده براي تورها معمولا سالانه به گردشگران اعلام مي شود. بنابراين در طول سال قيمت ها تفاوتي نخواهد كرد ، البته در ايام نوروز هزينه هتلها و خدمات ديگر گردشگري افزايش مي يابد اما قيمت تورها را افزايش نمي دهيم و مابقي هزينه ها را خود متحمل مي شويم.

رئيس جامعه تخصصي تورگردانان از كاهش تعداد گردشگران ورودي به كشور در 6 ماهه دوم سال جاري خبر داد.