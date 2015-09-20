به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین حسینی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس، گفت: حدود ۶۰ برنامه فرهنگی، مذهبی و ورزشی توسط سپاه ناحیه محمد رسول‌الله(ص) در منطقه شمال غرب شیراز برگزار می‌شود.

وی افزود: اصلی‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس این ناحیه، نمایشگاه بزرگ هفته دفاع مقدس همراه با شبیه‌سازی عملیات رمضان است.

فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول‌الله(ص) شیراز تصریح کرد: این نمایشگاه از نخستین روز هفته دفاع مقدس به مدت ۱۰ روز واقع در ورودی شهرک گلستان و بزین برپا خواهد شد.

سرهنگ حسینی با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد: هدف از این نمایشگاه یادآوری خاطرات دفاع مقدس، بازخوانی واژه‌های ایثار و فداکاری، شجاعت، شهادت، اقتدار و.... است.

فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول‌الله (ص) تصریح کرد: از دوم مهر یک ساعت قبل از نماز مغرب و عشاء به ‌مدت چهار شب شبیه‌سازی عملیات رمضان در قسمتی از نمایشگاه انجام و همچنین در این نمایشگاه ادوات نظامی مستقر خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ یادواره ۳۲۰ شهید شهرک‌های شمال غرب شیراز نیز چهارم مهر و همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت در روز پنج مهر برگزار خواهد شد.