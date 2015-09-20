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۲۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۵۴

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

۶۰ برنامه توسط سپاه ناحیه محمد رسول‌الله(ص) شیراز برگزار می‌شود

۶۰ برنامه توسط سپاه ناحیه محمد رسول‌الله(ص) شیراز برگزار می‌شود

شیراز – فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول‌الله(ص) شیراز از اجرای بیش از ۶۰ برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین حسینی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس، گفت: حدود ۶۰ برنامه فرهنگی، مذهبی و ورزشی توسط سپاه ناحیه محمد رسول‌الله(ص) در منطقه شمال غرب شیراز برگزار می‌شود.

وی افزود: اصلی‌ترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس این ناحیه، نمایشگاه بزرگ هفته دفاع مقدس همراه با شبیه‌سازی عملیات رمضان است.

فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول‌الله(ص) شیراز تصریح کرد: این نمایشگاه از نخستین روز هفته دفاع مقدس به مدت ۱۰ روز واقع در ورودی شهرک گلستان و بزین برپا خواهد شد.

سرهنگ حسینی با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه عنوان کرد: هدف از این نمایشگاه یادآوری خاطرات دفاع مقدس، بازخوانی واژه‌های ایثار و فداکاری، شجاعت، شهادت، اقتدار و.... است.

فرمانده سپاه ناحیه محمد رسول‌الله (ص) تصریح کرد: از دوم مهر یک ساعت قبل از نماز مغرب و عشاء به ‌مدت چهار شب شبیه‌سازی عملیات رمضان در قسمتی از نمایشگاه انجام و همچنین در این نمایشگاه ادوات نظامی مستقر خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ یادواره ۳۲۰ شهید شهرک‌های شمال غرب شیراز نیز چهارم مهر و همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت در روز پنج مهر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2920071

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