  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۲۰

اقبال واحدی به مهر گفت:

کار نمی‌کنم چون تلویزیون بودجه ندارد/ اقامتگاه سیار در شیرگاه

کار نمی‌کنم چون تلویزیون بودجه ندارد/ اقامتگاه سیار در شیرگاه

اولین اقامتگاه سیار قرار است توسط اقبال واحدی در منطقه شیرگاه راه اندازی شود.

سید اقبال واحدی که به عنوان مجری کاروان سیار طرح «۱۴۴۹، قرآن، کتاب زندگی» تا ۱۶ شهریور در شبکه قرآن برنامه داشت به خبرنگار مهر گفت: به دلیل کمبود بودجه سازمان صدا و سیما ترجیح می دهم حضور مستمر و جدی در تلویزیون نداشته باشم.

وی که زمانی مجری برنامه صبحگاهی پرطرفدار «صبح بخیر ایران» بود اظهار کرد: این روزها برنامه ها از محتوا خالی هستند چون بودجه دولتی در اختیار سازمان قرار نمی گیرد و رسانه ملی از دولت طلبکار است. در چنین شرایطی فعالیت های دیگر را در اولویت کاری قرار می دهم.

این مجری که تجربه‌هایی در اجرای برنامه های سفرمحور دارد درباره سایر فعالیت های خود گفت: چند سالی است درصدد راه اندازی اقامتگاه های سیار هستم و به زودی مجوزمان صادر می شود و با تدارکاتی که در منطقه شیرگاه مازندران فراهم کردیم به صورت جدی فعالیت مان را آغاز خواهیم کرد.

کد مطلب 2920074
محیا رضایی کلانتری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها