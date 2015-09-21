سید اقبال واحدی که به عنوان مجری کاروان سیار طرح «۱۴۴۹، قرآن، کتاب زندگی» تا ۱۶ شهریور در شبکه قرآن برنامه داشت به خبرنگار مهر گفت: به دلیل کمبود بودجه سازمان صدا و سیما ترجیح می دهم حضور مستمر و جدی در تلویزیون نداشته باشم.

وی که زمانی مجری برنامه صبحگاهی پرطرفدار «صبح بخیر ایران» بود اظهار کرد: این روزها برنامه ها از محتوا خالی هستند چون بودجه دولتی در اختیار سازمان قرار نمی گیرد و رسانه ملی از دولت طلبکار است. در چنین شرایطی فعالیت های دیگر را در اولویت کاری قرار می دهم.

این مجری که تجربه‌هایی در اجرای برنامه های سفرمحور دارد درباره سایر فعالیت های خود گفت: چند سالی است درصدد راه اندازی اقامتگاه های سیار هستم و به زودی مجوزمان صادر می شود و با تدارکاتی که در منطقه شیرگاه مازندران فراهم کردیم به صورت جدی فعالیت مان را آغاز خواهیم کرد.