عملیات محوطه سازی آرامگاه شهدای گمنام شهرکرد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: این پروژه با اعتبار دو میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی این شهرداری هم اکنون در حال اجرا است.

وی گفت: عملیات محوطه سازی و طرح توسعه آرامگاه شهدای گمنام شهرکرد در فاز نخست به مساحت یک هزار و ۵۰۰ مترمربع آغاز شده است.

شهردار شهرکرد هدف از این طرح عمرانی را بهسازی و زیباسازی محوطه آرامگاه شهدای گمنام تپه نورالشهدا اعلام کرد.

غلامیان دهکردی ادامه داد: سالها است که فعالیت های فرهنگی و مذهبی شهرکرد در تپه نورالشهدا انجام می شود و تکمیل آن در اولویت حوزه معاونت عمرانی این شهرداری قرار گرفته است.

شهردار شهرکرد افزود: تپه نورالشهدا یکی از مراکز مذهبی و سیاحتی مرکز استان است که با قرار گرفتن آرامگاه شهدای گمنام در این محدوده مسافران و گردشگران زیادی را به خود جذب کرده است.