تيم تكواندو اسپانيا با تركيب اصلي به ايران مي آيد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي تكواندو اسپانيا كه دررقابتهاي قهرماني جهان اوايل سال جاري در مادريد به عنوان سوم دست پيدا كرد با بهترين نفرات خود در جام هجدهم فجرشركت مي كند.

خوان " آنتونيوداموس" كه در آستانه مسابقات جهاني 2005 آسيب ديد و يكي از فيناليست هاي رقابتهاي جهاني در 4 سال گذشته بوده است، "عمرباديا" دارنده، مدال طلاي اروپا در سال 2004، " آلونسو" كه 3 بار به هادي ساعي باخته است، " گارسيا" دارنده مدال نقره جهان در سال 2005، برنز سالهاي 99، 2000 و 2005 جهان و قهرمان اروپا در سال 2005 و روبن مونتسيوس قهرمان سال 2005 جهان سرشناس ترين نفرات تيم ملي اسپانيا هستند. " مونتسيوس " درمسابقات جهاني مادريددر ديداريك چهارم نهايي دروقت اضافه با برتري مقابل رستمي درامتياز طلايي راه خود را براي رسيدن به ديدارپاياني همواركرد. راموسانيزدو بار با نفجم مبارزه كرده است كه يك برد و يك باخت حاصل اين 2 مبارزه براي نفجم است.