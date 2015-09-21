بقایای پسته برای خوراک دام در دامغان فرآوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان سمنان، مصطفی شاه حسینی با اشاره به نحوه اجرای برگزاری کارگاه آموزشی تامین خوراک دام از دور ریز محصول پسته، گفت: معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان سمنان، با همکاری اداره کل تغذیه و بهبود جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دامغان و همچنین با دعوت از اساتید موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کارگاه آموزشی نحوه سیلوسازی بقایای پسته را برگزار کرده است.

وی افزود: این کارگاه با حضور سی نفر از دامداران شهرستان های سمنان، دامغان، میامی و کارشناسان در یکی از مراکز فراوری و پسته پوست کنی دامغان برگزار و با ارائه مطالب فنی و آموزشی توسط اساتید فن، سیلو سازی بقایای پسته به صورت عملی اجرا شد.

استان سمنان ۲۰۰هزار تن کسری علوفه دارد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این استان با کسری۲۰۰ هزار تنی علوفه مورد نیاز دام روبرو است، گفت: استفاده از پس مانده ها و بقایای کشاورزی در تغذیه دام اجتناب ناپذیر است و از طرفی با توجه به وجود بیش از ۱۶ هزار هکتار باغ پسته و تولیدات قابل ملاحظه، سالانه حجم قابل توجهی از بقایای پوست و سرشاخه های پسته که از حیث کمی و ارزش غذایی برای تغذیه دام حائز اهمیت است قابل جمع آوری و تبدیل است.

شاه حسینی تاکید کرد: استفاده خام و به شکل تازه این بقایا برای سلامت دام و محصول تولیدی عوارض دارد لذا این محصول فرعی باید در وهله اول به یکی از روش های علمی فرآوری شود و سپس دامداران با نظر کارشناسان و لحاظ محدودیت مصرف آن در جیره دام استفاده کنند.

وی در خاتمه، گفت: بقایای پسته را می توان با خشک و سیلو کردن فراوری کرد و با رعایت ۱۰ الی ۱۵ درصد در جیره غذایی دام از آن استفاده کرد.

مبارزه با آفات در دستور کار جهاد کشاورزی گرمسار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار نیز با بیان اینکه درسال جاری، مبارزه با آفات در سه هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع و باغ ها در ماه جاری انجام شده است، گفت: در این مدت با نظارت کارشناسان حفظ نباتات و مشارکت کشاورزان در سطح یک هزار و ۱۰۰ هکتار از مزارع و باغ ها با علف هرز نیز مبارزه شد.

افشین مشیری درباره مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی نیز بیان داشت: سه هزار و ۵۰۰ لیتر سموم مورد نیاز برای مبارزه با جوندگان مضر در مزارع و باغات درسطح ۱۵۰ هکتار از اراضی دامغان توزیع شده است.

وی در خاتمه افزود: همچنین بوجاری و ضد عفونی ۵۰ تن بذور غلات دیگر در راستای مقابله با آفات از دیگر اقدامات انجام شده در بدنه جهاد کشاورزی شهرستان گرمسار بوده است.