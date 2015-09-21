لاله افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: آماری که از وجود ۹ میلیون بی سواد در کشور ارائه می شود، آماری است که نیاز به بررسی دقیق دارد، چرا که این میزان بی سوادی برای کشوری مانند ایران اصلا پسندیده نیست.

وی اضافه کرد: اما به هر حال برای برون رفت از بی سوادی که بسیار آسیب رسان است، نیاز به یک حرکت جهادی و بسیجی دارد و باید همه مردم پای کار بیایند و نسبت به این مسئله احساس مسئولیت کنند. به بیان دیگر در گام اول نیاز داریم که همه مردم احساس کنند برای رفع این معضل ورود کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر مسئولان هم وظیفه سنگینی دارند که آن تقبیح بی سوادی و تسهیل شرایط سوادآموزی است.

افتخاری گفت: در این مسیر قطعا آموزش و پرورش مسئولیت اصلی را برعهده دارد و بار از همه ارگان ها حساس تر باشد، اما این به آن معنا نیست که همه وظیفه و مسئولیت با آموزش و پرورش است، همه باید برای خروج از بی سوادی از همه ظرفیت هایشان استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این مطلب که در جذب نخبگان موفق نبوده ایم و ضروری است در این زمینه نیز اقدامات مناسبی صورت گیرد، گفت: آموزش و پرورش در پرورش نخبگان و نخبه پروری بسیار موفق بوده است و ما در این زمینه توانسته ایم بسیار مناسب عمل کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: اما متاسفانه ضعف ما در جذب نخبگان است که در این زمینه شاهد کم کاری های بسیاری بوده ایم و باید نسبت به رفع آن اقدام شود.

افتخاری در پایان گفت: یک نکته دیگری را هم که باید همه ما مدنظر قرار دهیم، بحث هدیه کتاب است، آن هم هدیه کتاب به افراد کم درآمد و محروم بویژه در مناطق مرزی کشور. در طرح ها و فعالیت هایی این چنینی باید به این نکته توجه داشت که ضروری است که هم کتاب و هم فرهنگ کتابخوانی به این مناطق برده شود.