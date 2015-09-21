به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، این همکاری‌ها در چارچوب تفاهم نامه ای که به امضای سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و الکساندر بابکو رییس دانشگاه زشوف جمهوری لهستان رسید صورت می‌گیرد.

بر اساس این تفاهم نامه دو طرف توافق کردند که در زمینه‌های باستان شناسی (شامل باستان شناسی زیر آب)، زبان شناسی تاریخی(زبان های ایران باستان) نسخ خطی فارسی کلاسیک و فارسی نو، حفاظت و مرمت اشیای تاریخی، تاریخ معماری، مردم شناسی، میراث طبیعی، اکوتوریسم و گردشگری، هنرهای سنتی و سکه شناسی با یکدیگر همکاری کنند.

در این موارد فعالیت هایی نظیر، تبادل پژوهشگر در پروژه های بلند مدت یا کوتاه مدت، تبادل دانشجو در پروژه‌های بلندمدت یا کوتاه مدت، همکاری پژوهشی و برگزاری مشترک فراهمایی، هم نشست‌ها، کارگاه های آموزشی یا ارایه فراهمایی‌ها مورد نظر است.

بر اساس مندرجات این تفاهم نامه کارگروه نظارتی متشکل از رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی گردشگری یا نماینده رسمی منصوب توسط وی، رییس دانشگاه یا نماینده رسمی منصوب توسط وی و نماینده پژوهشکده ها یا گروه های مرتبط طرف ها در رابطه با موضوع همکاری نتایج فعالیت های پژوهشی و آموزشی را به صورت سالانه به همراه تصمیم گیری درباره پروژه‌های سال بعد بررسی خواهد کرد.

در مفاد این تفاهم نامه آمده است طرف ها در تقسیم هزینه های پروژه‌های مشترک که مورد تأیید کارگروه نظارتی است مشارکت خواهند داشت و هر گونه اختلاف ناشی از اجرا تا تفسیر این یادداشت تفاهم از طریق مذاکره توسط مقام های صلاحیت دار طرف ها و از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

این یادداشت تفاهم ۷بندی برای یک دوره پنج ساله منعقد شده است و پس از آن برای دوره پنج ساله دیگر تمدید خواهد شد مگر آنکه هر یک از طرف‌ها شش ماه قبل از پایان اعتبار سند، فسخ آن را به طور کتبی اعلام کنند.