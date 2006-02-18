برگزاري جشنواره فيلم فجر نيازمند بازنگري جدي است / جشنواره امسال عاري از سينماي دفاع مقدس بود

ناصر شفق، تهيه كننده سينماي دفاع مقدس، درباره شرايط كلي فيلم هاي شركت كننده در بيست و چهارمين جشنواره بين المللي فيلم فجر و ارزيابي كمي و كيفي اين آثار در گفت و گو با خبرنگار سينمايي " مهر " گفت: به نظر من فيلم هاي جشنواره فجر امسال چنگي به دل نمي زد، بر خلاف اينكه به لحاظ تنوع فيلم هاي مختلفي ارايه شده بود و به مسايل و موضوع هاي گوناگوني اشاره مي كردند. اما در مجموع فيلم هاي حاضر در جشنواره فيلم فجر امسال از قدرت لازم براي حفظ كيان سينماي ايران برخوردار نبودند و نقشي در عرصه رشد اقتصاد سينماي ايران و خودكفايي توليد فيلم در كشور نداشتند.



وي خاطر نشان كرد: يكي از نكات برجسته جشنواره فيلم فجر امسال حضور جوانان تازه وارد به سينماي ايران بود كه با ارايه آثاري در خور توجه و شايسته نشان دادند، نسل تازه اي از كارگردان هاي مستعد فيلم ها پا به عرصه سينماي ايران گذاشته اند كه در سال هي آينده فيلم هاي خوبي را ارايه خواهند.





اين سينماگر با اشاره به ناكارآمدي جشنواره فيلم فجر اظهار داشت: به صورت كلي احساس من اين است كه جشنواره فيلم فجر بايد مورد بازنگري جدي در نوع برگزاري قرار بگيرد. جشنواره فيلم فجر موجب به وجود آمدن سينماي نوين ايران شد و سينماي امروز ما مديون برگزاري جشنواره فيلج فجر بوده و هست. اما در حال حاضر ما از شرايط جنگي برخوردار نيستيم و سالها از دوران پر بار برگزاري جشنواره فيلم فجر مي گذرد و ما در حال حاضر نيازمند اين هستيم كه جشنواره به شرايط توزيع فيلم در كشور كمك كند. يعني ما سينماي ملي داريم، بدون اينكه حضور جدي در بازارهاي جهاني داشته باشد. جشنواره فيلم فجر در نوع خود بايد به گونه اي حركت كند كه توليد و توزيع فيلم در كشور را راهبري كند و اگر ما چنين شرايطي را به وجود بياوريم، جشنواره فيلم فجر مي تواند پرچمدار اهالي سينماي ايران باشد. سينماي ما نيازمند جشنواره فيلم فجر است، اما جشنواره كه به ارتقا سطح توزيع گسترده سينماي ايران در جهان منجر شود. در حالي كه برگزاري اين گونه جشنواره فيلم فجر جز لطمه زدن به جريان توزيع فيلم در كشور سود ديگري ندارد.



شفق درمورد تعداد اندك فيلم هاي ژانر دفاع مقدس در جشنواره فيلم فجر امسال يادآور شد: جشنواره فيلم فجر امسال عاري از سينماي دفاع مقدس بود. البته ناگفته نماند نبودن فيلم هاي عرصه دفاع مقدس ارتباطي به اين مسوول يا آن مسوول ندارد. به نظر من، سينماي دفاع مقدس داراي مشكلات اساسي است كه از جمله آن نبود حمايت لازم از سوي ارگان هاي نظامي است. زماني كه انجمن سينماي انقلاب و دفاع مقدس به وجود آمد، تشكيلاتي غير نظامي بود كه تشكيلات نظامي را براي ساخت فيلم هاي جنگي به تكاپو تحرك وا مي داشت، اما در حال حاضراين انجمن تبديل به بخشي از تشكيلات اداري بخش نظامي كشور شده است كه به همين خاطر در شرايط بروكراسي اداري با مشكل مواجه مي شود. به همين خاطر هم اگر فيلمي در عرصه دفاع مقدس ساخته مي شود، به مدد فيلمساز است نه تشكيلات حمايتي توليد فيلم هاي اين عرصه كه بتوانند به روند توليد كمك كنند.



اين تهيه كننده با اشاره به پايين آمدن قابل توجه توليد فيلم هاي ژانر دفاع مقدس در كشور گفت: بايد بررسي شود كه چرا تهيه كنندگان ثابت قدم و با تجربه عرصه دفاع مقدس از توليد فيلم در اين زمينه باز مانده اند و به چه دليل ديگر حاضر به توليد فيلم در اين عرصه نيستند و از ادامه فعاليت در اين زمينه دوري مي جويند. اين مشكل به دليل عدم حمايت در عرصه توليد و توزيع به وجود آمده است و سينماي دفاع مقدس مهجور و مظلوم مانده است. در حال حاضر اگر نگاهي به آمار توليد فيلم دفاع مقدس داشته باشيم، به اين مساله بر مي خوريم كه تعدادي از فيلم هاي دفاع مقدس كه در سال هاي گذشته ساخته شده اند، هنوز امكاني براي اكران عمومي نيافته اند. چون سيستم توزيع در كشور اشتباه است.





وي در گفتگو با "مهر" ادامه داد: سينماي ايران به دليل محدوديت سالن هاي نمايش با مشكلات زيادي مواجه است و اين مساله باعث ايجاد ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه ايران شده است. يعني به عقيده من مشكل كمبود سينماهاي نمايش دهنده فيمل در كشور فراتر از مشكل سينمايي است و بايد به عنوان يك مشكل ملي به آن نگاه كرد. زيرا اقشار مختلف اجتماع براي گذران اوقات فراغت با كمبود فضاهاي فرهنگي و هنري در كشور مواجه است كه موجب رشد ناهنجاري هاي اجتماعي و فرهنگي در جامعه شده است. فيلم هاي دفاع مقدس عرصه سينماي ما نياز به بروز بيشتر در فرصت هاي اكران سينمايي دارند. يعني در حال حاضر شكل و سياق اكران آزاد سينما به عقيده من اشتباه است. زيرا سينماي ما نشان داده فاقد تشكيلات فرهنگي است كه بتواند به فيلم هاي فرهنگي توجه لازم دارند. اكنون اكران عمومي سينماي ايران تحت سيطره و قدرت سينماي نازل و به اصطلاح " ج " يا سينماي فاقد ارزش بدنه و غير استاندارد در آمده است.



اين تهيه كننده سينما خاطر نشان ساخت: در بدنه سينما 2 نوع فيلم وجود دارد. آثاري كه از كيفيت لازم و استاندارد خوبي برخوردار هستند و به اصطلاح در گروه فيلم هاي " الف " جاي مي گيرند و فيلم هايي كه فاقد ارزش هاي فرهنگي هستند و از استانداردهاي لازم بي بهره اند و در گروه كيفي " ج " قرار دارند. به همين خاطر بايد اين فرصت را به سينماي ما داد كه همانند گذشته به سه گروه " الف "، " ب " و " ج " تقسيم بندي شوند و فيلم هاي " الف " در فصل تابستان و فصل مناسب اكران بر پرده سينماها قرار بگيرند و فيلم هاي " ج " كه فاقد ارزش هاي فرهنگي هستند در زمان هايي همانند برگزاري امتحانات كنكور و ماه هاي محرم و رمضان اكران شوند كه مردم كمتر به سينماها مي روند تا اين نوع فيلم ها كمتر ديده شوند.



ناصر شفق با بيان اينكه قبل تر اين نوع درجه بندي در سينماي ايران موفق عمل كرده است، توضيح داد: پيش از اين دولت از چنين تقسيم بندي استفاده كرده بود، اما به خاطر اينكه آن زمان نوع نگاه مديران به سينما به يك نوع سينماي گلخانه اي معطوف شده بود، تشكيلات بدنه اي سينما تلاش كردند تا سيستم درجه بندي را تغيير دهند. من به عنوان شخصي كه در داخل جامعه سينماي ايران فعاليت مي كنم و پيش از اين ، سابقه مديريت سينمايي كشور را هم داشته ام، به اين نتيجه رسيده ام كه تا سالن هاي سينماي ما ساخته نشوند و تا اينكه به شكلي مساله اكران شرايط نمايش فيلم به صورت مساوي را ايجاد نكند، رونق لازم در سينماي ايران به وجود نمي آيد. زيرا پتانسيل اكران به جذب مخاطب بستگي دارد و اعمال دوباره سيستم درجه بندي مي تواند شرايط اكران را ارتقاء بخشد. به اين وسيله فيلم هاي " ج " امكان توزيع گسترده را از دست مي دهند و اكران و توليد فيلم هاي فاقد ارزش موجب ذايقه سازي مي شود.



اين تهيه كننده سينما با اشاره به اينكه براي داشتن سينمايي ارزشي و برخوردار از فيلم هايي مناسب، ما دركشور نيازمند سياست فرهنگي پيوسته و فعال هستيم، اعلام كرد : بحث عدم سياست فرهنگي در آثار مختلف فقط اين نيست كه ما بايد بكوشيم تا سينمايي ارزشمند و فاخر داشته باشيم، بلكه سياست فرهنگي پيوسته اي بايد در كشور وجود داشته باشد كه در تمامي عرصه هاي هنرهاي تصويري و فرهنگي تمامي رشته ها را پنبه نكند. وقتي تلويزيون با ساخت مجموعه اي همانند "شب هاي برره" سطح انتظار و توقع مخاطب را پايين مي آورد، دست اندركاران سينماي ايران هر اندازه كه براي دستيابي به سينمايي ارزشي و پرمخاطب تلاش كند، سطح پايين ذايقه بينندگان از تماشاي چنين اثري رويگردان مي شود و كار سينماگران آب در هاون كوفتن خواهد بود. از طرف ديگر، زماني كه سينماي ايران فرهنگي و ارزشمند بوده است، تاثير آن را در چند سال اخير ديده ايم و سطح كيفي آثار ديگر هنرهاي تصويري هم افزايش يافته است. اما به همان نسبت، هر اندازه كه سطح كيفي فيلم هاي سينماي ايران نازل بوده است، تاثير آن را در بخش هاي فرهنگي مختلف جامعه شاهد بوده ايم.



وي با اشاره به اينكه جشنواره فيلم فجر براي ارتقاء سطح خود نيازمند تحول است، توضيح داد: ما نيازمند بازنگري جدي در نوع برگزاري جشنواره فيلم فجر و تقسيم بندي كلان سينماي كشور هستيم. جشنواره فجر هر سال با سليقه هاي متفاوت برگزار مي شود. يعني جشنواره اي نيست كه بتواند نمونه و الگو آفريني كند و به ايجاد نوعي فرهنگ سازي در سينماي كشور دست بزند، بلكه جشنواره به صورت عكس العملي فعاليت مي كند. به اين مفهوم كه اگر سينماي ايران در سطح كيفي " الف " باشد، جشنواره نيز درجه كيفي " الف " به خود مي گيرد و زماني كه سينماي ايران سطح كيفي " ب " دارد، جشنواره نيز درجه " ب " مي گيرد. در حالي كه جشنواره فيلم فجر بايد براي خود افتخار و هنر بيافرند و اهداف استراتژيك فرهنگي كشور را انعكاس بدهد. جشنواره فيلم فجر بايد بتواند شرايط كنوني سينماي ايران را به خوبي جلوه گر كند و سپس نقطه و هدف مورد نظر جشنواره را به نوعي انعكاس دهد.



شفق ادامه داد: درحال حاضر برخوردهاي سليقه اي در جشنواره فيلم فجر بيداد مي كند. از نوعي داوري تا نوع برگزاري موجب از بين رفتن اعتماد عمومي سينماگران مي شد. البته به نظر من مديران جشنواره يا دست اندركاران برگزاري آن كوچكترين تقصيري در نوع برگزاري جشنواره ندارند، بلكه سياست هاي تكراري و اشتباه موجب شده است تا سينما به عنوان شيوا ترين، عميق ترين و بليغ ترين ابزار توليد فكر، فرهنگ و انديشه شرايط خود را دست بدهد.

وي افزود: درحال حاضر شأن سينما رعايت نمي شود و به عنوان عنصري براي وقت گذراني به آن نگاه مي شود. درحال حاضر، چرخ سنگين سينماي كشور نيازمند بسيج عمومي و نگاه و نگرشي فرهنگي و عميق است تا بتواند شأن سينما را حفظ كند. سينماگران كشور ما از منزلت لازم برخوردار نيستند و با مشكل غم نان مواجهند. سينماگري كه با اين مشكل دست به گريبان باشد شرايط توليد انديشه را از دست مي دهد. به عقيده من لازم است تا تمامي صاحب نظران و انديشمندان با كمك اهالي رسانه در جهت رشد و گسترش فرهنگ سينماي كشور گام بردارند.