اولين نمايشگاه بزرگ هنرهاي تجسمي با مضامين و مفاهيم عاشورايي

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، به همت معاونت امور هنري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، مركز هنرهاي تجسمي، موسسه توسعه هنرهاي تجسمي و با همكاري موزه هنرهاي معاصر تهران و فرهنگستان هنر اولين نمايشگاه بزرگ هنرهاي تجسمي با مضامين عاشورايي درساعت چهار بعد ازظهر روز سه شنبه دوم اسفند ماه 84 در موسسه فرهنگي-هنري صبا گشايش مي يابد.

بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران، حبيب الله صادقي، دبير اين نمايشگاه خاطر نشان كرد: برپايي اين نمايشگاه به طور حتم يك اقدام بسيار بزرگ وفرهنگي به شمار مي رود تا هنرمندان نيز بتوانند راه شهداي كربلا و انقلاب را با خلق آثار هنري به تصوير بكشند.

لازم به يادآوري است كه موسسه فرهنگي- هنري صبا، واقع درخيابان طالقاني، خيابان شهيد برادران مظفر، پلاك 53 واقع است و ساعت بازديد براي عموم از ساعت 9 صبح تا 8 بعد ازظهر مي باشد.