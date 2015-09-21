پوریا کاکاوند کارگردان تئاتر که سال گذشته نمایش «به مناسبت ورود اشکان» را در تالار قشقایی به صحنه برده بود در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه «به مناسبت ورود اشکان» هفته گذشته توسط انتشارات بوتیمار وارد بازار کتاب شد و علاقمندان می توانند این نمایشنامه را به قیمت ۵ هزار و ۹۰۰ تومان تهیه کنند. انتشارات بوتیمار پیش از این نمایشنامه های «کوکوی کبوتران حرم» و «پچپچه‌های پشت خط نبرد» نوشته علیرضا نادری و «کابوس های یک پیرمرد بازنشسته خائن ترسو» نوشته نادر برهانی مرند را منتشر کرده است.

وی درباره دیگر فعالیت هایش بیان کرد: در حال حاضر یکی از فیلم های کوتاهم با عنوان «سوگواری» در گروه «هنر و تجربه» اکران شده است. این فیلم در بسته فیلم‌های کوتاه هر پنجشنبه در خانه هنرمندان، سینما سوره اصفهان و سینما هویزه مشهد اکران خواهد شد.

این کارگردان جوان تئاتر در پایان درباره داستان این فیلم کوتاه و بازیگرانش توضیح داد: این فیلم کوتاه ۱۲ دقیقه ای درباره زنی به نام مینا است که در مراسم ختم همسرش رازی را که با خود دارد فاش می کند. مریم داننده، وحید آقاپور، معصومه کاظمی و شیوا خدابخش بازیگران این فیلم کوتاه داستانی هستند.

نمایش «به مناسبت ورود اشکان» با مضمون اجتماعی در بخش نسل نو سی و دومین جشنواره تئاتر فجر به صحنه رفته بود و بعد از آن در تیرماه ۹۳ در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت. این نمایش روایتگر داستان اشکان است که پس از چهار سال تحصیل در مالزی به کشور بازگشته و خانواده او به همین مناسبت جشنی ترتیب داده اند که وقایع نمایش در حاشیه این میهمانی اتفاق می‌افتد.

فربد فرهنگ، وحید آقاپور، مهسا ایرج پور، وحید نفر، خسرو شهراز، فراز سرابی، فاطمه فخرای، لادن نازی و فرزانه شکوهی بازیگران این اثر نمایشی بودند.