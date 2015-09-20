به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهارم رقابتهای لالیگای اسپانیا یکشنبه شب با برگزاری دیدار تیم‌های بارسلونا و لوانته ادامه پیدا کرد. در این بازی که در ورزشگاه نیوکمپ برگزار شد تیم بارسلونا با حساب ۴ بر یک از سد حریف خود گذشت. بازیکنان بارسلونا این برد پرگل را تقدیم رافینیا هم تیمی خود کردند که مصدوم شده است.

نیمه اول این بازی با وجود فشار فراوان تیم بارسلونا بدون گل خاتمه یافت اما در نیمه دوم با گلی که مارک بارترا، مدافع پیش تاخته بارسا در دقیقه ۵۰ با ضربه سر به ثمر رساند کار را برای این تیم آسانتر کرد تا دو بار دیگر توسط نیمار(۵۶) و لیونل مسی (۶۱- پنالتی) به گل دست یابد. با این حال ویکتور در دقیقه ۶۶ روی اشتباه ترشتگن در خروج با ضربه سر یکی از گل‌ها را پاسخ داد.

در ادامه مسی یک ضربه پنالتی را از مدافع حریف گرفت اما آن را به بالای دروازه زد تا این فرصت از دست برود با این حال مسی در دقیقه ۸۹ روی یک حرکت انفرادی گل چهارم را به ثمر رساند تا به نوعی آن پنالتی از دست رفته را جبران کند.

بارسلونا با این برد خانگی ۱۲ امتیازی شد و به صدر جدول رده‌بندی لالیگا باز گشت. تیم رئال مادرید هم با ۱۰ امتیاز دوم است. اتلتیکو مادرید با ۹ امتیاز در مکان سوم ایستاده است.

در دیگر بازیهای یکشنبه شب نیز تیم خیخون در زمین لاکرونیا ۳ بر ۲ برنده شد، ویارئال هم ۳ بر یک بیلبائو را برد و رایو وایه کانو هم در زمین لاس پالماس با یک گل به پیروزی رسید.