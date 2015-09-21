دسترسی به سرویس پست الکترونیک بر روی موبایل ممکن شد

کاظم میرزایی مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات پست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت پست در راستای توسعه سرویس های نوین و دسترسی سریع و آسان مردم به سرویس ها و خدمات پستی ضمن توسعه زیرساخت های نرم افزاری سامانه پست الکترونیک، امکان دسترسی به این سرویس را از طریق تلفن های همراه مجهز به سیستم های عامل اندروید، ویندوز موبایل و IOS فراهم کرده است.

وی گفت: علاوه بر این سرویس، طراحی نسخه های قابل نمایش سایر سرویس های شرکت پست در تلفن همراه نیز در دستور کار مرکز فناوری اطلاعات شرکت پست قرار گرفته است.

میرزایی درخصوص چگونگی دسترسی به این سامانه اظهار داشت: کاربران می توانند با ورود آدرس Mail.post.ir در مرورگر تلفن همراه خود به این سامانه مراجعه کرده و از امکانات آن بهره مند شوند.

مدیرکل مرکز فناوری اطلاعات پست با بیان اینکه انعطاف پذیری و تعاملی بودن از ویژگی های مهم نسخه قابل نمایش سرویس پست الکترونیک بر روی تلفن همراه است گفت: بازیابی رمز عبور نیز از طریق تلفن همراه امکان پذیر است که برای آن، متقاضیان باید اطلاعات مربوط به فرم و شماره همراه مربوطه را وارد کنند.

میرزایی با تاکید بر توسعه این نرم افزار و ارتقای قابلیت های آن عنوان کرد: سرویس چت آنلاین نیز در این سامانه به منظور تسهیل و تسریع دسترسی کاربران در حال طراحی است که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.