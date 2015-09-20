پارس جنوبی قهرمان شد/ هندیها در ساندا طلا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر ، پنجمین دوره رقابت های بین المللی ووشوی جام پارس که از از صبح شنبه در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده بود با قهرمانی پارس جنوبی به پایان رسید. در پایان این مسابقات پارس جنوبی با 12 مدال طلا ، 6 نقره و دو برنز قهرمان شد. منتخب ایران با سه طلا ، چهار نقره و یک برنز نایب قهرمان شد و هنگ کنگ با سه طلا در جای سوم ایستاد.

در جدول رده بندی هند با یک طلا ، چهار نقره و هفت برنز چهارم شد. تیم های افغانستان ، پاکستان ف فیلیپین ، قزاقستان ، آمریکا ، روسیه ، عراق ، سوئد ، اندونزی ، ویتنام و ترکمنستان هم رده های پنجم تا پانزدهم را کسب کردند.

در مبارزات بخش ساندا و در بازی نهایی وزن 56 کیلوگرم مهمترین شگفتی این مسابقات رقم خود. جای که مسعود انصاری از تیم منتخب ایران و "لایشرام بوچاندرا" از هند به مصاف هم رفتند ودر پایان این هنید بود که در دو راند متوالی موفق به برتری شد و طلا گرفت. در این وزن علی بختیاری از ایران و "پراما" از هند به طور مشترک سوم شدند.

در دیدار مرحله نهایی وزن 60 کیلوگرم دو سانداکاران ایرانی فرود ظفری از تیم پارس جنوبی و عرفان آهنگریان از تیم منتخب ایران به مصاف هم رفتند که آهنگریان پیروز این دیدار شد و طلا گرفت. روسیه و هند هم برنز گرفتند.

جعفر شیرزاد در مبارزه فینال وزن 65 کیلوگرم به دلیل عدم حضور "کلمنته" فیلیپینی طلا گرفت. افشین سلیمی و نماینده عراق هم برنز گرفتند. در وزن 70 کیلوگرم محسن محمد سیفی قهرمان جهان ار تیم پارس جنوبی برابر حریف هندی پیروز شد و سومین مدال طلا را از آن خود کرد. مدالهای برنز این وزن هم به ویتنام و پاکستان رسید.

در دیدار نهایی وزن 75 کیلوگرم سجاد عباسی موفق شد تا در مصاف با "راجانی " از هند پیروز شده و طلا بگیرد. هند و پاکستان روی سکوی سوم ایستادند. در وزن 80 کیلوگرم میلاد عارفی و یزدان میرزایی دیدار نهایی را برگزار کردند که میرزایی طلا گرفت. هند و عراق هم برنز گرفتند. در وزن 85 کیلوگرم امیر فضلی با برتری مقابل "کبیرخان" از پاکستان طلا گرفت. مدالهای برنز هم به پاکستان و روسیه رسید.

در 90 کیلوگرم حمیدرضا قلی پور برابر ریابف از قزاقستان پیروز شد مدال طلای این وزن را از آن خود کرد. ووشوکاران روسیه و سوئد هم روی سکوی سوم ایستادند. در در وزن 90+ کیلوگرم رمان بازریاری از پارس جنوبی توانست کارل آلبرکسون از سوئد را شکست دهد و هشتمین مدال طلای ایران را کسب کند.در این وزن هم افغانستان و هند به نشان برنر دست پیدا کردند.

در بخش تالو هم در فرم "جیان شو"، رضا خلفی زاده از پارس جنوبی ایران، آنجل نامدئو از هند و گردون تسای از آمریکا به ترتیب اول تا سوم شدند. طاهر قاسمی از پارس جنوبی ایران، مایان کامبام از هند، برایان کائو از آمریکا نیز در نن گوئن اول تا سومی را به خود اختصاص دادند.عناوین اول تا سومی گون شو را نیز امیر خلفی زاده از پارس جنوبی ایران، غفوری از افغانستان و چیراگ شارما از هند کسب کردند.

شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک به همراه مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو مراسم توزیع مدالها را برگزار کردند.