کسب ۲۲ مدال کاراته قم از مسابقات سبک شیتوریوی کشور

علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاراته کاهای قمی بار دیگر در مسابقات کاراته قهرمانی کشور درخشیدند و توانستند با کسب ۲۲ مدال، حضور پررنگی در مسابقات قهرمانی سبک شیتوریوی کشور به میزبانی لاهیجان داشته باشند.

وی افزود: این مسابقات با حضور بیش از ۳۵۰ کاراته کا روز گذشته به کار خود پایان داد و تیم کاراته استان قم در رده‌های سنی مختلف موفق به کسب ۲۲ مدال و کسب عنوان نایب قهرمانی در مجموع دو بخش کاتا و کومیته و مجموع مدال‌ها شد.

سرپرست هیئت کاراته استان قم گفت: در این مسابقات تیم کاراته قم موفق شد با کسب ۷ مدال طلا یکی از استان‌ها قدرتمند در بخش کومیته باشد و با ۸ مدال نقره و ۷ مدال برنز به کار خود در این دوره از مسابقات خاتمه دهد.

برخورداری بیان داشت: در بخش کومیته تیمی، تیم کاراته قم با عملکردی کم نظیر در ۳ رده سنی از مجموع ۴ رده سنی، موفق به کسب عنوان قهرمانی این بخش شد و این موفقیت کمک کرد تا تیم کاراته قم مقام نایب قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند.

وی عنوان کرد: نفرات طلایی قم در رده سنی نونهالان مازیار آقا اکبری، ابوالفضل زارعی و محمود نعمتی و در رده نوجوانان ابوالفضل ربیعی‌نژاد و مهدی آقاجان بودند که به همراه مهدی عسگرزاده کاراته کای رده جوانان تیم شیتوریوی قم توانستند با غلبه بر سایر رقبای خود بر سکوی نخست این دوره از مسابقات بایستند.

سرپرست هیئت کاراته استان قم تصریح کرد: معین اصلانی، علیرضا جمشیدی، غلامعلی اهلی و احسان اقبالیان در رده سنی نونهالان، دانیال گائینی و مرتضی نعمتی در دره سنی نوجوانان و در رده سنی جوانان محمد مهدی عزیززاده و سید علی جعفری نیز تیم کاراته قم را صاحب ۸ مدال نقره کردند.

برخورداری افزودد: محمد صدرا فروغی، امیر حسین طهماسبی، سید علی جوینده، محمد طا‌ها رضایی و محمد متین زنگنه در نونهالان و محمد جواد عبدلی‌زاده و امیر خلیلی در رده سنی جوانان مدال‌های برنز تیم کاراته قم را به دست آوردند.