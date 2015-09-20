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۲۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۶:۴۲

رقابتهای کاتای قهرمانی جهان - هلند

کاتاروهای ایران به مرحله نهایی صعود کردند

کاتاروهای ایران به مرحله نهایی صعود کردند

مرحله مقدماتی رقابتهای کاتای قهرمانی جهان با صعود دو تیم ایران به مرحله نهایی پایان يافت.

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه این مسابقات که در آمستردام هلند جریان دارد تیم "کیمه نو" کاتای ایران با ترکیب "عبدالوهاب بردی و سید یاشارروح الله زاده" در مرحله مقدمانی با کسب امتیازات لازم به عنوان سرگروه راهی مرحله نهایی شد.

محمدحسن نجفی و علیرضا کریمی ناصر در "گوشین جوتسو"  کاتا نیز به عنوان تیم دوم به مرحله نهایی راه يافت. این دو تیم عصر امروز برای کسب مدال به دیدار رقبای خود می روند. هدایت تیم کاتای کشورمان بر عهده حسین زند در این دوره از مسابقات می باشد. 

پرونده این دوره از مسابقات عصر امروز بسته خواهد شد. 

کد مطلب 2920288

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