برگزاری جشنواره دوسالانه درد سینمای کودک و نوجوان را دوا نمی كند

مهرداد غفارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تجربه فعالیت در زمینه کودک و نوجوان را با نوشتن ۲۰ کتاب داشته و دغدغه آن را دارد که در رابطه با کودک و نوجوان فیلم و مستند بسازد، عنوان کرد: فعالیت خود را با داستان نویسی از دهه ۶۰ آغاز کردم و ورفته رفته با فعالیت در مطبوعات، تلویزیون و سینما در اواسط دهه ۷۰ به کارگردانی کارهای تلویزیونی در شبکه های مختلف سیما پرداختم.

وی با عنوان اینکه همواره به بخش نوجوان توجه و نگاه ویژه ای داشته، گفت: اوایل دهه ۷۰ برای تهیه گزارشی به کانون اصلاح و تربیت رفتم که سوژه فیلم نامه «دریا و ماهی پرنده» به ذهنم رسید، اما به دلیل اینکه در آن زمان شرایط ساخت فیلم را نداشتم موفق به تحقق این هدف نشدم و سرانجام در سال ۹۲ فیلم «دریا و ماهی پرنده» به مرحله تولید رسید.

کارگردان فیلم «دریا و ماهی پرنده» با اشاره به فضای نوجوانانه حاکم بر این فیلم، افزود: فیلم با درون مایه قرار دادن هنر، خلاقیت، آزادی و نگاه آزادمنشانه به مسائل درونی جامعه پرداخته و به نوعی بزرگترها را نیز با آن درگیر می کند.

غفارزاده با بیان اینکه توجه نویسندگان در عرصه نوجوانان بسیار ویژه است، گفت: فیلم نامه نویسان خوبی در بخش نوجوان هستند اما به این نتیجه رسیده ام که درک مسئولین از فیلم نامه های این بخش مناسب نیست.

وی با تاکید براینکه جسارت ها و حمایت ها از فیلم نامه خوب کم شده است، ادامه داد: متاسفانه توجه به یکسری آدم ها و افکار خاص سبب شده تا گستردگی افکار کاهش پیدا کند.

در دوره ای سینمای نوجوان به کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان توجه ویژه ای داشت و با مطرح کردن دغدغه های کودک و نوجوان بزرگترها را با دنیای آنها آشنا می کرد

کارگردان فیلم «دریا و ماهی پرنده» با اضافه کردن این مطلب که در دوره ای سینمای نوجوان به کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان توجه ویژه ای داشت و با مطرح کردن دغدغه های کودک و نوجوان بزرگترها را با دنیای آنها آشنا می کرد، افزود: حدود یک و نیم دهه است که دیگر به طور جدی توجهی به این موضوع نمی شود.

غفارزاده ادامه داد: باید این موضوع سرلوحه مسئولین قرار گیرد که اگر قرار است به سینمای نوجوان بها داده شود باید بطور ویژه و نه تنها در طول جشنواره برای تولید، اکران و فیلمسازان ارزش قائل بود و به آن توجه کرد.

وی افزود: اینکه جشنواره هراز گاهی برگزار می شود و هنوز مکانش بین همدان و اصفهان سرگردان مانده از معایب سینمای کودک و نوجوان است.

این کارگردان فیلم نوجوان با بیان اینکه برگزاری یک ساله و یا دوساله جشنواره درد سینمای کودک و نوجوان را دوا نمی کند، گفت: هرچند تفکیک این دو گروه مناسب بوده و شاید تمرکز روی هر بخش بیشتر شود اما کافی نیست.

غفارزاده با بیان این نکته که باید در سیاست گذاری های جدی و شورای مربوطه در بخش نوجوان اقتدار وجود داشته باشد، ادامه داد: شاید دوسالانه شدن جشنواره با توجه به اینکه تولیدات کم است موجه باشد اما نکته حائز اهمیت اینست که نگاه ویژه به تولید فیلم نامه های تخصصی، تجاری، هنری و اجتماعی در سینمای نوجوان وجود داشته باشد.

وی بودجه خاصی که کارها را حمایت کند تا جشنواره هرساله برگزار شود را ضروری دانست و گفت: قشر نوجوان گروهی است که پایه، اساس و آینده جامعه را تشکیل می دهد و هر چه برای آنان کار شود پایه جامعه قوی تر شده و آیندگان بهتر تربیت می شوند.

کارگردان فیلم «دریا و ماهی پرنده» بیان کرد: توجه به نوجوان باید سرلوحه تمام گروه های سینما قرار گیرد و این امر به گونه ای مناسب پایه ریزی شود.

متاسفانه برخی مسئولان درک درستی از فیلم و فیلم نامه ندارند

غفارزاده با اشاره به کم لطفی داوران برای انتخاب فیلم وی گفت: متاسفانه برخی مسئولان درک درستی از فیلم و فیلم نامه ندارند و با واژگانی که خود از آنان واهمه دارند فضایی ایجاد می کنند که دغدغه مندی را در سینما و فیلم با انگ سیاه نمایی از دوره های نمایشی خارج می کنند.

لازم به ذکر است همایون ارشادی، نیوشا ضیغمی، نادر فلاح، امیر حسین رستمی، سید جواد طاهری، علی اکبر صحرایی، ارشیا طالبی، محمد رحمانی، محمد حسین عدلی، یاشار حمیدزاده، مازیار نوروزی و محسن تمیزی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

«دریا و ماهی پرنده» پس از فیلم سینمایی «گیرنده» دومین تجربه مهرداد غفارزاده در مقام کارگردان است و این فیلم نوشته مشترک مهرداد غفارزاده و اکبر روح و محصول موسسه هنری خانه فیلم پروان است.

فیلم «دریا و ماهی پرنده» که تهیه کننده آن امیر پورکیان است در لیست آثار متقاضی شرکت کننده در بخش بلند بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های نوجوان قرار دارد.