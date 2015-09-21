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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۰۱

معاون سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه خبر داد:

پرداخت۳۳۴ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان کرمانشاهی

پرداخت۳۳۴ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان کرمانشاهی

کرمانشاه- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از پرداخت ۳۳۴ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به کشاورزان در راستای تجهیز ادوات کشاورزی خبر داد.

سید افشین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با همکاری بانک کشاورزی و در راستای تجهیز خط ۳ مکانیزاسیون ادوات کشاورزی و دنباله بند در حال اعطای تسهیلات به میزان ۳۳۴ میلیارد ریال به کشاورزان استان است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: کشاورزانی که مایل به دریافت این تسهیلات هستند می توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی دهستان ها و تشکیل پرونده، تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به اعطای تسهیلات در قالب مکانیزاسیون ۱ و ۲ به کشاورزان، افزود: این اقدام یکی از تدابیر دولت یازدهم بود که از اواخر سال ۹۲ در کشور اجرایی شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از زمان آغاز این اقدام نیز در استان کرمانشاه به کشاورزان در قالب خط اعتباری مکانیزاسیون خط ۱ تاکنون ۲۷.۵ میلیارد تومان و در قالب خط اعتباری مکانیزاسیون خط ۲ نیز ۳۳.۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

به گفته صفوی، کشاورزان استان کرمانشاه با تسهیلات پرداخت شده تاکنون توانسته اند بیش از یک هزار و ۱۰۰ دستگاه تراکتور و ۵۷ دستگاه کمباین را خریدار کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه یادآور شد: با تجهیز ادوات کشاورزی کشاورزان طی دو سال نیم گذشته، ضریب مکانیزسیون استان از ۱.۰۷ به ۱.۴ افزایش پیدا کرده است.

کد مطلب 2920312

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