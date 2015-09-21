پرداخت۳۳۴ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان کرمانشاهی

سید افشین صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با همکاری بانک کشاورزی و در راستای تجهیز خط ۳ مکانیزاسیون ادوات کشاورزی و دنباله بند در حال اعطای تسهیلات به میزان ۳۳۴ میلیارد ریال به کشاورزان استان است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: کشاورزانی که مایل به دریافت این تسهیلات هستند می توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی دهستان ها و تشکیل پرونده، تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به اعطای تسهیلات در قالب مکانیزاسیون ۱ و ۲ به کشاورزان، افزود: این اقدام یکی از تدابیر دولت یازدهم بود که از اواخر سال ۹۲ در کشور اجرایی شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از زمان آغاز این اقدام نیز در استان کرمانشاه به کشاورزان در قالب خط اعتباری مکانیزاسیون خط ۱ تاکنون ۲۷.۵ میلیارد تومان و در قالب خط اعتباری مکانیزاسیون خط ۲ نیز ۳۳.۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

به گفته صفوی، کشاورزان استان کرمانشاه با تسهیلات پرداخت شده تاکنون توانسته اند بیش از یک هزار و ۱۰۰ دستگاه تراکتور و ۵۷ دستگاه کمباین را خریدار کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه یادآور شد: با تجهیز ادوات کشاورزی کشاورزان طی دو سال نیم گذشته، ضریب مکانیزسیون استان از ۱.۰۷ به ۱.۴ افزایش پیدا کرده است.