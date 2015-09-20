فرهنگ در جامعه نهادینه شود/ راه اندازی بنیاد حجاب در کلاردشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مقیسه عصر یکشنبه در اولین جلسه شورای فرهنگی عمومی کلاردشت، بابیان اینکه فرهنگ را باید به‌درستی در جامعه نهادینه کنیم، اظهار داشت: اولین جلسه شورای فرهنگی بعد از شهرستان شدن کلاردشت برگزارشده است.

مقیسه با اشاره به عواملی که باعث به وجود آمدن ضد فرهنگ در جامعه می‌شود گفت: عواملی همچون ضایع کردن نماز به دنبال عوامل نفسانی رفتن باعث می‌شود که یک جامعه خوب و ایده آل و از تمدن معنوی خود دور بماند.

مقیسه در بخشی از سخنان خود بر لزوم استفاده از تمامی نیروها در حوزه فرهنگ گفت: باید از تمامی نیروهای فرهنگی که در دانشگاه، بسیج و دیگر ارگانها وجود دارد برای ارتقای فرهنگ در شهرستان استفاده کرد.

امام‌جمعه کلاردشت در پایان با اشاره به اصول انقلاب گفت: ما باید همیشه از معیارهای امام و اصول انقلاب و راه شهدا پیروی کنیم و از معنویات و حقایق غفلت نکنیم.

راه اندازی بنیاد عفاف و حجاب در کلاردشت

فرماندار کلاردشت نیز با اشاره به ره اندازی بنیاد عفاف و حجاب در شهرستان گفت: توانستیم با گرفتن مجوز بنیاد عفاف و حجاب در کلاردشت با ریاست امام‌جمعه در مسائل فرهنگی قدمی نوبرداریم.

فیروز صادق افزود: با ایجاد این بنیاد می‌توان به‌صورت سامانمند در هر دو حوزه عفاف و حجاب بومیان و گردشگران وارد عمل شویم.

علیرضا زکاییان بخشدار کلاردشت نیز بابیان اینکه تربیت خانواده‌های بی‌بضاعت یکی از مسائل مهم در بحث تهاجم فرهنگی است، گفت: باید سعی کنیم از حاشیه‌ها به دورباشیم و به اصل موضوع بپردازیم.

رئیس آموزش‌وپرورش کلاردشت نیز با اشاره به اینکه فعالیت‌های آموزشی بر مبنای فرهنگ آموزشی انجام می‌شود گفت: یکی از برنامه‌های پیش رو آموزش‌وپرورش، حجاب و عفاف و تجلیل از بسیجیان فرهنگی هشت سال دفاع مقدس است.

محمد محمد زاده در خصوص بحث اقامه نماز در مدارس تصریح کرد: مانند سالهای گذشته در مدارسی که امکاناتی از قبیل نمازخانه در آن موجود باشد، نماز جماعت اقامه می‌شود.

وی در بحث اقتصاد مقاومتی گفت: ما با دادن قلک به دانش آموزان در خصوص آموزش یادگیری اقتصاد مقاومتی وارد عمل شدیم.

محمد زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه در آموزش‌وپرورش علاوه بر دانش آموزان خانواده‌ها هم در اختیار ما هستند با آموزش درست در خصوص بهداشت محیط و کاهش زباله وارد می‌شویم.

مسئول حوزه علمیه امیرالمؤمنین (ع) با اشاره به آموزش دبیران معارف گفت: ازآنجایی‌که آموزش‌وپرورش با جامعه بیشتر برخورد دارد باید بتوانیم دبیران معارف مناسبی برای فرزندان تعلیم دهیم.

حجت‌الاسلام علی میرتباربا اشاره به اهمیت بسیج گفت: بسیج یعنی وسط میدان بودن و خواهران بسیجی باید کارهای عملیاتی بیشتری در خصوص اشاعه حجاب صورت دهند.