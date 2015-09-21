محمد نوری امیری، با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا دارد با اجرایی کردن ۶ طرح، بین دانشگاه و صنعت ارتباط برقرار کند، به خبرنگار مهر گفت: «پسا دکترا صنعتی»، «فرصت مطالعاتی»، «فاجد یا فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی»، «پایان نامه های دانشجویی»، «حضور نخبگان صنعتی در دانشگاه» و « مشاور مادر صنعتی» طرح هایی هستند که از امسال به صورت جدی پیگیری می شوند تا ارتباط بین صنعت و دانشگاه برقرار شود.

وی افزود: اگرچه ما جایگاه خوبی در حوزه علمی داریم اما این علم تبدیل به عمل نشده است، به همین دلیل باید به عنوان مثال صنعت، معدن و ... در علم رسوخ پیدا کنند تا شاهد پیشرفت علمی باشیم.

وی با بیان اینکه باید برای رسوخ و نفوذ در علم بین دانشگاه و صنعت ارتباط برقرار شود، افزود: تاکنون طرح هایی در وزارت صنعت برای ارتباط بین صنعت و دانشگاه، اجرایی می شده ولی به دلایلی ابتر ماندند. در حال حاضر قصد داریم با نگاه جدیدی ارتباط بین این دو را جامعیت ببخشیم که باید بسترهای قانونی لازم برای اجرایی شدن این ایده ها وجود داشته باشند.

وی در خصوص طرح پسادکتری صنعتی که یکی از شش طرح ارتباط بین صنعت و دانشگاه است، اظهار داشت: این طرح با هدف مهارت آموزی اساتید برگزار می شود که اساتید شرکت کننده می توانند به مدت یک سال در یک محیط واقعی صنعتی قرار بگیرند و با این محیط آشنایی پیدا کنند.

اختصاص امتیازات ویژه به شرکت کنندگان در پسادکتری صنعتی

نوری امیر اظهار داشت: افرادی که دوره پسادکتری صنعتی را می گذرانند می توانند به راحتی عضو هیات علمی شوند. همچنین اگر استادی، عضو هیات علمی باشد با گذراندن این دوره، ارتقا درجه استادی وی تسریع پیدا می کند.

نوری امیری با بیان اینکه این طرح برای اساتیدی که در حال تدریس هستند ولی در صنعت حضور نداشتند، مفید است، خاطرنشان کرد: در گذشته پسا دکتری صنعتی با عنوان «پست داکت» وجود داشت ولی به این صورت با ارائه امتیازات نبود.

وی با بیان اینکه شرکت در این طرح برای هیچ رشته ای محدودیت وجود ندارد، عنوان کرد: طرح پسادکتری صنعتی به صورت پایلوت در سال ۱۳۹۴ با ۵۰ نفر از مهرماه آغاز می شود. در این دوره می توانیم مشکلات و چالش ها را بررسی کنیم تا دوره های بعدی بدون نقص برگزار شود.

به گفته مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح پسادکتری صنعتی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفته است و افراد شرکت کننده در این طرح از سوی این وزارت خانه معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه اساتید همزمان در طی گذراندن پسادکتری صنعتی حق تدریس و انجام کارهای دیگر را ندارند، تاکید داشت: داوطلب وظیفه ای را که در این دوره می گذراند انجام می دهد و بنگاه هم در قبال داوطلب تعهداتی دارد و در طول این دوره به داوطلب حقوق می دهد.

وی افزود: بنگاهها شامل واحد تولیدی، صنعتی و معدنی هستند که نیازها و تقاضاهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده اند تا بدین واسطه بدانیم چه استادی در چه منطقه ای، دوره خود را بگذراند.

نوری امیری افزود: دوره ها از یک مهر تا مهر سال دیگر آغاز می شود ولی لزوما این دوره یک ساله نیست.