پوتين كميته ضد تروريسم تشكيل مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي استاندارد، پايگاه اينترنتي كاخ كرملين با انتشار اين خبر افزود:"ولاديمير پوتين"رئيس جمهوري روسيه در نظر دارد در اين كميته از حضوررئيس ارتش، تعدادي از وزرا و تعدادي از نمايندگان پارلمان بهره جويد.

"پوتين" علت تشكيل اين كميته را استراتژي هاي روسيه در راستاي مبارزه با تروريسم اعلام كرد .

رئيس جمهوري روسيه تمامي نيروهاي امنيتي در اين كشور را به انجام همكاري هاي لازم براي تسريع در اهداف مربوط به مبارزه با تروريسم فرا خواند .

اين در حالي است كه "خوزه آنتونيو آلونسو"وزير كشور اسپانيا درنظر دارد در نشست آتي وزراي كشور آلمان، انگليس ، فرانسه ، ايتاليا و اسپانيا در ماه مارس ( اسفند ) پيشنهاد تاسيس " اتحاد ضد تروريسم " را به منظور مبارزه همه جانبه با تروريسم مطرح كرد .

اين اتحاد بايد از نيروهاي پليس، گارد ويژه و نيروهاي امنيتي تشكيل شود .

" دورن سيمرمن " محقق و كارشناس سوئدي مسائل امنيتي با هشدار درباره وضعيت امنيتي اروپا در سخناني خاطر نشان كرد : اروپا از نظر اوضاع امنيتي در وضعيت حساسي قرار دارد .

وي در ادامه با بيان اين مطلب كه اروپا در قبال مسائل امنيتي با چالشهاي جدي روبرو است، اظهار داشت : اروپا به سياست خاصي در برخورد با مسائل امنيتي نيازمند است .

سيمرمن با تاكيد براين نكته كه اروپا بايد عملكردهاي مشتركي را درباره مبارزه با تروريسم اتخاذ كنند،تصريح كرد : بكارگيري از سياست نظامي در مبارزه با تروريسم شيوه صحيحي براي حل اين معضل بين المللي نيست.