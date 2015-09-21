سنگ مزارشهیدگمنام تشخیص هویت شده در کامیاران رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شرفبیانی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان کردستان در سنندج گفت: در سال ۹۱ دو تن از شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در منطقه فاو شناسایی شدند و در سال ۹۲ این شهدا در تپه نور الشهدا شهرستان کامیاران به خاک سپرده شدند.

وی با اشاره به اینکه این دو شهید در عملیات فاو در سال ۶۴ به شهادت رسیده بودند، عنوان کرد: با انجام آزمایشات DNA یکی از شهدای مذکور شناسایی شد این شهید که نامش ترابعلی باقری لاجورد است متولد ۲۹ شهریور سال ۱۳۲۹ و اهل روستای گلدوز از توابع شهرستان رزن استان همدان بود.

وی با بیان اینکه شهید باقری لاجورد دارای شش فرزند است، اظهارداشت: امروز مصادف با سالروز تولد این شهید گرانقدر خانواده اش در جریان شناسایی او قرار گرفتند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کردستان ادامه داد: قرار است خانواده این شهید گرانقدر صبح فردا وارد شهرستان کامیاران شوند و مورد استقبال مردم قرار گیرند و سپس در سالن اجتماعات سپاه حضور می یابند وآنگاه طی مراسمی عازم مزارشهدا می شوند.

شرفبیانی افزود: براساس هماهنگی ها و صحبت هایی که با خانرواده این شهید بزرگوار صورت گرفته است برای همیشه این شهید مهمان مردم کامیاران خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۱ شهید گمنام در کردستان تدفین شده است، عنوان کرد: برای ۲۱ شهید گمنام استان تاکنون یادمان ساخته شده است و برای مابقی شهدا هم یادمان هایی در دست ساخت است.

وی اظهارداشت: دانشگاه های آزاد قروه، سروآباد، دهگلان و سقز درخواست تدفین شهدای گمنام و ساخت یادمان هایی برای آنها در محوطه دانشگاه کرده اند.

دبیرستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس کردستان به دیگر برنامه های این هفته در استان اشاره کرد وگفت: ۶۷ برنامه محوری در شهرستان های مختلف استان در این هفته برگزار می شود.

شرفبیانی برگزاری رژه نیروهای مسلح در شهرستان های سنندج، سقز و مریوان، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری میزگردهایی با موضوع دفاع مقدس، ارائه خدمات پزشکی رایگان توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان، نواختن زنگ مقاومت در مدارس استان، برپایی نمایشگاه های متعدد در استان و تجلیل از قرماندهان دوران دفاع مقدس از دیگربرنامه های هفته دفاع مقدس در استان است.

وی در پایان سخنان خود عنوان کرد: یکی از رویکردهای اصلی در راستای برگزاری برنامه های هفته گرامیداشت دفاع مقدس کردستان در سال جاری توجه به مشارکت و همراهی مردم است و انتظار می رود که در این زمینه هماهنگی های لازم از سوی اعضا ستاد صورت گیرد.