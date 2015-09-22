آیا استاندار لرستان به مدیرکل ارشاد کارت زرد نشان داد + فایل صوتی

‌به گزارش خبرنگار مهر، شنبه هفته گذشته بود که هوشنگ بازوند استاندار لرستان در جلسه توزیع اعتبارات ملی دستگاههای اجرایی لرستان با انتقاد از عملکرد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در زمینه جذب اعتبارات این دستگاه و عدم حضور در این جلسه به وی کارت زرد را نشان داد.

انعکاس این اظهارات استاندار لرستان در رسانه ها موجب شد تا یک هفته بعد حجت الاسلام حنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در نشست خبری روز شنبه هفته جاری ویژه برگزاری نمایشگاه کتاب اقدام به تکذیب سخنان استاندار لرستان کند و توپ را در زمین رسانه ها بیندازد.

وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در این زمینه گفت: چند روز پیش در استانداری جلسه ای تحت عنوان گزارشات ادارات در خصوص جذب بودجه های شناور و هزینه هایی که قرار بود صرف شود برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: من خودم در این جلسه حضور نداشتم و معاون اداری، مالی اداره کل در این جلسه حضور داشت که گزارش ناقصی ارائه داده بود و استاندار لرستان نیز صحبتی کرده بود.

حجت الاسلام حنان مدعی شد: استاندار لرستان در تماسی که با ایشان داشتم گفت که منظور من از آن تذکر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی، شخص حنان و دولت فعلی نبوده و منظور من دولت قبلی بوده که این پروژه ۱۰ سال قبل کلنگ زنی شده و هیچ اقدامی برای ساخت آن انجام نشده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اینکه تذکر استاندار لرستان در این خصوص درست بوده است عنوان کرد: ۱۰ سال پیش این پروژه کلنگ زنی شده و هشت سال نیز راکد بوده است و هیچ درصدی رشد نداشته است.

حجت الاسلام حنان با بیان اینکه در این دولت و با پیگیری های ما میزان پیشرفت این پروژه به ۲۰ درصد رسیده است افزود: در چند روز گذشته به همراه معاون امور عمرانی استانداری لرستان جلسه ای با معاون اداری، مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم که برنامه ریزی صورت گرفته برای این پروژه با احتساب ۵۰ درصد تخصیص بودجه که مبلغ سه میلیارد تومان است تقریبا تا پایان امسال پیشرفت پروژه به ۴۰ درصد و حتی بالاتر از ۴۰ درصد خواهد رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان مشکل اصلی این پروژه را مربوط به دولت گذشته و مدیران پیشین دانست و اظهار داشت: این پروژه هشت سال متوقف و راکد بود لذا تاکید می کنم نکاتی که در جلسه استانداری مطرح شد به هیچ عنوان مربوط به دولت فعلی و شخص بنده نبوده است.

حجت الاسلام حنان افزود: با تلاش های وزارت ارشاد، مجموعه ارشاد استان، استاندار لرستان و معاون عمرانی استاندار قرارداد قبلی لغو شده و قرارداد جدیدی با شرکتی از تهران بسته شده است و عملیات اسکلت بندی پروژه مدتی است شروع شده است و تا شش ماه آینده اسکلت آن ساخته و نصب می شود.

حجت الاسلام حنان با اشاره به اینکه دولت و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در رابطه با پروژه مورد نظر کم کاری نکرده است ادامه داد: صحبت های استاندار لرستان در جلسه نامبرده مربوط به هشت سال توقف این پروژه بوده و این صحبت ها کاملا به جا بوده است.

حجت الاسلام حنان در پاسخ به یکی از خبرنگاران که استاندار لرستان در جلسه نامبرده شده صراحتا اعلام کرد به آقای حنان کارت زرد می دهیم گفت: ایشان اسم از کسی نبرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در ادامه این جلسه مانع از صحبت خبرنگاران برای واشکافی بیشتر این موضوع شد و با قطع کردن مداوم صحبت های آن ها اجازه نداد خبرنگاران شنیده های خود در جلسه استانداری را مطرح کنند.

به هر روی بخشی از فایل صوتی مربوط به سخنان استاندار لرستان در جلسه روز شنبه هفته گذشته برای اطلاع بیشتر مخاطبان منتشر می شود.

در این جلسه استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد اعتبارات در وزارتخانه ها بوده و این در حالیست که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان کاری برای جذب آن نکرده است عنوان کرد: ما که مدیر کل را برای قیافه گرفتن انتخاب نمی کنیم بلکه برای این انتخاب می شوند که مسائل استان را پیگیری کند.

وی همچنین در این جلسه کارت زرد را به حجت الاسلام حنان نشان داد و تاکید کرد که در روند کار خود تجدید نظر کند.